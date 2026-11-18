In Spagna, l'arrivo sul mercato della nuova produzione firmata Rockstar Games ha portato a un'iniziativa insolita da parte del docente Juan Miguel López. Attraverso una comunicazione ufficiale inviata ai propri studenti, il professore ha scelto di azzerare compiti, progetti e scadenze per l'intera settimana di pubblicazione, posticipando inoltre una prova d'esame dal 23 al 30 novembre. Una decisione motivata dal ricordo diretto del 2013, anno in cui lo stesso docente aveva vissuto in prima persona il medesimo coinvolgimento collettivo in occasione del lancio di Grand Theft Auto V.

L'impatto del franchise ha trovato terreno fertile anche nei programmi accademici nordamericani, trasformandosi da semplice intrattenimento a strumento didattico. All'Università del Tennessee, lo storico Tore Olsson ha deciso di integrare il videogioco all'interno del proprio corso per esaminare il modo in cui l'opera racconta l'America contemporanea, concedendo agli iscritti una giornata libera al debutto con la possibilità di maturare crediti extra. Una linea affine caratterizza l'Università di Toronto, dove il docente Felan Parker, titolare di un insegnamento del quarto anno dedicato proprio al rapporto tra Grand Theft Auto e la cultura videoludica, ha fissato una sessione di analisi e confronto critica in concomitanza con l'uscita del 19 novembre.

Di segno opposto è invece la reazione registrata in diversi istituti scolastici, in particolare nel Regno Unito, dove il lancio del titolo viene gestito come un'emergenza legata alla frequenza. Per contrastare il prevedibile picco di assenze ingiustificate, già ribattezzato "GTA Flu", alcune scuole hanno inviato comunicazioni preventive e introdotto meccanismi di incentivazione, mettendo in palio premi a estrazione riservati esclusivamente agli studenti che si presenteranno regolarmente in classe.