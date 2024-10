Elon Musk torna a parlare di extraterrestri: "Gli alieni potrebbero essere qui" - Il video

Elon Musk, il noto miliardario fondatore di Tesla e SpaceX, nel corso di un suo intervento ad un comizio pro Trump in Pennsylvania è tornato a parlare di extraterrestri. Conosciuto per le sue visionarie imprese spaziali e le sue dichiarazioni provocatorie, Musk ha scherzosamente affermato che, nonostante non abbia mai avvistato personalmente extraterrestri, "potrebbero essere qui, tra di noi". Non è la prima volta che il miliardario affronta il tema della possibile esistenza di vita extraterrestre, ironizzando addirittura su se stesso come possibile alieno. Durante un'intervista al World Government Summit a Dubai nel febbraio 2017, dopo una discussione approfondita sull'intelligenza artificiale e i suoi potenziali pericoli, un giornalista ha chiesto a Elon Musk: "Molti ritengono che tu non sia completamente umano, ma un alieno. Sei un alieno?" In risposta a questa domanda giocosa, Musk ha riso e ha risposto, "Forse", continuando a sorridere.

Di seguito il video dell'intervento da un post su X

🚨 @elonmusk brings up "aliens" during a Pennsylvania town hall



Following Trump's recent comments on JRE, it seems the topic is very much in the air... pic.twitter.com/GHq1q4sqGz — Disclosure Diaries (@Disclosure_D) October 27, 2024

In realtà, in Pennsylvania Musk ha condiviso le sue riflessioni sull'esplorazione spaziale e l'importanza per l'umanità di aspirare a diventare " gli alieni che esplorano altre galassie ", rivelando per altro di non aver visto alcuna prova concreta della presenza di alieni sulla Terra, né i suoi satelliti Starlink hanno mai dovuto manovrare per evitare UFO.