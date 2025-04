Enotria, disponibile in edizione fisica il videogioco action italiano

Un viaggio onirico e combattivo in un’Italia reinventata, dove mito, teatro e folklore si fondono in un’esperienza videoludica profonda e dinamica

Enotria: The Last Song, sviluppato dall'italiana Jyamma Games, è un videogioco di azione e ruolo che si distingue per la sua originale struttura narrativa e di gameplay, in cui il concetto di identità è centrale. I giocatori si immergono in un’avventura che li costringe a vestire simultaneamente un unico e molteplici volti, un richiamo evidente all’opera di Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila, dove la personalità è frammentata e in continua trasformazione. Il gioco è ambientato in un’Italia perpetuamente estiva, che si configura come una fonte di ispirazione visiva e culturale, grazie ai suoi paesaggi solari e pittoreschi. A differenza di altri titoli appartenenti allo stesso genere, Enotria riesce a portare un’atmosfera unica e affascinante, tutta italiana.

La trama si sviluppa attorno a un contesto di folklore e tradizione, dove i personaggi assumono le sembianze di figure iconiche della commedia dell’arte, come Arlecchino, Pulcinella, Colombina e Pantalone. Un’infestazione nota come “Canovaccio” costringe gli abitanti di Enotria a recitare un copione fisso e ripetuto, un meccanismo che riflette la rigidità e la staticità del loro destino. Il protagonista del gioco, un Senza Maschera, può però sovvertire questa condizione di determinismo, assumendo le sembianze degli avversari sconfitti e acquisendo le loro abilità, una dinamica che consente di variare costantemente le proprie strategie in battaglia.

Il gameplay è arricchito dalla possibilità di utilizzare oltre 120 armi diverse, ognuna con le proprie caratteristiche e peculiarità, che permettono ai giocatori di approcciarsi ai duelli con gli imponenti boss – denominati “Autori” – in maniera sempre diversa e imprevedibile. L’interazione con il mondo di gioco è quindi continua e dinamica, con ogni scelta che può condurre a un’esperienza unica. Gli Autori, vere e proprie sfide epiche, si frappongono tra il protagonista e la conclusione dell’avventura, creando un senso di progressione continuo e soddisfacente.

Dopo il successo ottenuto in formato digitale, Enotria: The Last Song è ora disponibile anche in edizione fisica per PlayStation 5 e Xbox Series X, con diverse versioni che offrono contenuti extra come skin per armi, set di potenziamenti, oggetti consumabili, artbook e la colonna sonora digitale. Ogni copia fisica include gli aggiornamenti rilasciati dal team di sviluppo, che hanno arricchito l’esperienza di gioco sin dal lancio. Tra le principali novità, spiccano il sistema di preset, che consente di creare set di equipaggiamento personalizzati, e il moveset, che permette di utilizzare le mosse di alcuni boss.

Le modifiche al gameplay sono state numerose, a partire dall’aggiornamento delle armi. La maggior parte di esse ha ricevuto un miglioramento al moveset, con le armi comuni che ora presentano un sistema di attacchi più semplice e intuitivo, mentre le armi rare e leggendarie introducono nuove azioni e mosse speciali. Questi cambiamenti sono stati progettati per offrire maggiore varietà e per rispecchiare meglio la rarità delle armi. Inoltre, le statistiche sono state allineate con le nuove caratteristiche e meccaniche di gioco. Anche l’audio del gioco ha subito un aggiornamento significativo. I suoni ambientali, come quelli di Falesia Magna e Litumnia, sono stati migliorati, mentre nuovi effetti sonori sono stati introdotti per personaggi come Arlecchino. L’esperienza audio immersiva è stata ulteriormente arricchita da nuove tracce musicali dedicate alle battaglie con i boss, che ora presentano temi esclusivi per ciascun incontro epico.