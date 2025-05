F1 25, la recensione

Con F1 25, Codemasters prosegue nella sua longeva tradizione annuale dedicata al campionato mondiale di Formula 1, presentando un titolo che cerca di correggere gli errori del passato recente e di rafforzare le basi per il futuro della serie. Dopo un F1 24 accolto con riserva, soprattutto a causa di scelte controverse sul fronte della giocabilità e di una certa stagnazione nei contenuti, il nuovo capitolo rappresenta un deciso passo avanti, specialmente per quanto riguarda la gestione e la varietà delle modalità di gioco. La novità più sostanziale di F1 25 risiede nella modalità My Team, rinnovata in modo profondo dopo anni di aggiornamenti marginali. Non si impersona più un pilota, bensì un direttore di team, in un sistema di gioco che fonde meccaniche gestionali più raffinate con la possibilità di partecipare attivamente alle gare, scegliendo di volta in volta quale dei due piloti schierare in pista.

L’espansione della struttura manageriale è accompagnata da un albero delle abilità per il team manager, un sistema di punti fama per attrarre nuovi sponsor e una maggiore attenzione visiva all’evoluzione delle strutture. Tutto ciò contribuisce a creare una sensazione di crescita tangibile nel tempo, rafforzando il coinvolgimento anche a lungo termine. Dal punto di vista della guida, F1 25 compie passi importanti nella direzione della simulazione, pur restando accessibile ai giocatori occasionali. Il modello di guida è stato rivisto per offrire una sensazione di controllo più fluida e prevedibile, specialmente con il controller. Le auto risultano più leggere e reattive rispetto al passato, con una riduzione del sottosterzo e una maggiore intuitività nella gestione delle sbandate.

Particolarmente curata è l’interazione con cordoli e superfici irregolari, ora più realistica, anche se in condizioni di pioggia alcune incongruenze tra il comportamento del giocatore e quello dell’IA possono affiorare. Le battaglie ruota a ruota con l’intelligenza artificiale sono appaganti, ma persistono criticità nei primi giri di gara, dove si verificano tamponamenti o situazioni caotiche, a volte amplificate da un sistema di collisioni ancora migliorabile. Una delle introduzioni tecniche più interessanti riguarda la presenza di circuiti come Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka e Imola, che beneficiano di una rielaborazione che migliora notevolmente superfici e dislivelli, avvicinando l’esperienza a quella reale ancora di più. Tuttavia, il confronto con i tracciati non ancora aggiornati sottolinea una certa disomogeneità qualitativa all’interno del pacchetto.

La novità delle configurazioni inverse su circuiti come Silverstone o il Red Bull Ring rappresenta più una curiosità che una reale innovazione, risultando interessante solo nelle prime fasi di sperimentazione. Più promettente è invece l’integrazione con il prossimo film di Formula 1 prodotto da Apple, che introduce scenari giocabili con transizioni tra filmati live-action e gameplay. L’altro pilastro dell’esperienza è Braking Point 3, la modalità storia che segna il ritorno di Aiden Jackson, Devon Butler e Callie Mayer. Raccontata attraverso cutscene cinematografiche e scenari di gara a obiettivi, la narrazione acquisisce maggiore profondità emotiva rispetto al passato, complice un evento drammatico che scuote le dinamiche interne del team Konnersport.

La scrittura è generalmente più matura, anche se il personaggio di Jackson appare marginale rispetto alla centralità del conflitto tra Butler e Mayer. L’aggiunta di un quarto livello di difficoltà e la possibilità di variare il personaggio da controllare nei diversi capitoli offrono una buona dose di rigiocabilità, sebbene le scene animate non cambino in base alle scelte effettuate. Sul piano dei contenuti, F1 25 si distingue per quantità e varietà. F1 25 non rappresenta una rivoluzione, ma è indiscutibilmente una delle versioni più raffinate e complete dell’ultimo decennio. Le migliorie al modello di guida, l’introduzione dei tracciati scansionati al laser, il ritorno di Braking Point e la profonda revisione della modalità My Team offrono motivi più che validi per il ritorno dei fan della serie. Se alcuni aspetti marginali necessitano ancora di attenzione, la direzione intrapresa da Codemasters lascia ben sperare per il futuro del franchise.

Formato: PS5 (versione testata), Xbox Series X|S, PC Editore: Electronic Arts Sviluppatore: Codemasters Voto: 8/10