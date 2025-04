F1 25 rivoluziona l'esperienza manageriale: nasce My Team 2.0

Con l’annuncio di F1 25, EA Sports inaugura ufficialmente una nuova era per la modalità My Team, introducendo il primo approfondimento dedicato alla versione completamente rinnovata: My Team 2.0. Questo aggiornamento segna un importante passo evolutivo per una delle modalità più apprezzate della serie, offrendo una visione più realistica e strategica del ruolo di proprietario di una squadra di Formula 1. In My Team 2.0, il concetto di gestione assume un significato più profondo. Non si tratta più soltanto di alternarsi tra il ruolo di pilota e manager, ma di immergersi in una vera e propria esperienza gestionale, che richiede competenze strategiche, capacità decisionali e una visione a lungo termine. L’obiettivo è costruire, dirigere e far crescere una squadra, gestendo al contempo le dinamiche tra i due piloti, le strutture operative e la sostenibilità economica della scuderia. Prima di scendere in pista, infatti, è necessario compiere scelte ponderate, dalla selezione dei piloti fino alla pianificazione dello sviluppo tecnico.

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di tre strutture fondamentali che articolano la gestione interna della squadra. Il comparto Ingegneria consente ora di separare le attività di Ricerca da quelle di Sviluppo, offrendo maggiore libertà nell’ottimizzazione delle prestazioni del veicolo. Le decisioni tecniche sono influenzate non solo da considerazioni economiche e tempistiche, ma anche dal rapporto con i piloti, che può incidere sulle trattative contrattuali future. L’area dedicata al Personale introduce invece un sistema dinamico per la negoziazione dei contratti, rendendo ogni interazione con i piloti potenzialmente influente sulla reputazione della squadra. I colloqui diretti possono generare vantaggi, ma anche rischi, come fughe di notizie che potrebbero compromettere trattative in corso. Il bilanciamento del personale è altresì cruciale: un organico più ampio consente uno sviluppo più rapido delle strutture, ma comporta costi crescenti che, se non gestiti correttamente, possono superare i limiti imposti.

La struttura Corporate, infine, centralizza la strategia finanziaria e l’identità visiva della squadra. Le risorse devono essere allocate con attenzione per evitare deficit stagionali, mentre un nuovo editor di decalcomanie permette di personalizzare l’estetica della livrea e rafforzare il brand della scuderia. Il sistema aggiornato degli sponsor consente inoltre di costruire relazioni durature con i finanziatori principali, con benefici a lungo termine. Parallelamente, My Team 2.0 introduce un Quartier Generale completamente rinnovato. Questo ambiente si evolve dinamicamente in base ai progressi della squadra, riflettendo visivamente l’espansione delle strutture e della reputazione. Lo sviluppo del quartier generale, così come la formazione dello staff, rappresenta un elemento strategico fondamentale per la crescita del team.

Anche il sistema di progressione è stato oggetto di revisione. Tornano i riconoscimenti, gli Accolades, già introdotti nella modalità Carriera Pilota, che ora contribuiscono a determinare la percezione della squadra da parte del pubblico e ad aprire nuove opportunità di sponsorizzazione. Raggiungere obiettivi e superare le rivali permette inoltre di accedere a piloti di maggior prestigio. Tra le altre novità, F1 25 amplia le possibilità offerte nelle modalità Carriera Pilota e My Team introducendo la possibilità, per la prima volta, che anche le squadre gestite dall’intelligenza artificiale possano ingaggiare piloti iconici. Inoltre, viene aggiunta l’opzione per includere un’undicesima squadra sulla griglia di partenza: la Konnersport di Braking Point, oppure, per chi acquista l’Iconic Edition entro l’11 luglio, la APXGP, protagonista del film F1 prodotto da Apple Original Films.