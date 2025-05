Fantasy Life i si aggiunge ai titoli di lancio di Switch 2

La nuova edizione di Fantasy Life i per Nintendo Switch 2, in arrivo il 5 giugno 2025, introduce significativi miglioramenti grafici, animazioni più fluide e tempi di caricamento ridotti, offrendo un upgrade accessibile a chi possiede già il gioco su Switch e confermandosi come una delle esperienze RPG più interessanti del momento

A partire dal 5 giugno 2025, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2, in una versione ottimizzata che promette un’esperienza significativamente superiore rispetto all’edizione già pubblicata su Switch. Il titolo sviluppato da Level-5, noto per il suo stile vivace e colorato, beneficerà di una serie di migliorie tecniche rese possibili dalle specifiche avanzate della nuova console Nintendo. L’annuncio ufficiale, diffuso tramite un aggiornamento sul blog della software house, ha messo a tacere le recenti preoccupazioni legate a una presunta assenza della patch del Day One sulla nuova versione. Al contrario, Level-5 ha confermato che la release per Switch 2 includerà tutte le ottimizzazioni previste sin dal lancio.

Tra le novità principali spiccano un frame rate migliorato, tempi di caricamento ridotti e un comparto grafico potenziato. Le texture risultano visibilmente più definite, mentre le animazioni godono di una fluidità mai raggiunta prima, grazie al supporto per lo schermo a 120Hz e l’HDR di Switch 2. Nonostante le immagini comparative diffuse non siano di altissima qualità, il salto visivo tra le due edizioni è evidente anche a colpo d’occhio. Un ulteriore punto a favore dell’upgrade riguarda il costo estremamente contenuto. I possessori della versione originale su Switch potranno accedere all’edizione ottimizzata su Switch 2 al prezzo simbolico di 2,27 euro. Level-5 ha inoltre precisato che non è prevista una “Deluxe Edition” per questa nuova release: chi desidera contenuti cosmetici aggiuntivi dovrà acquistarli separatamente nella versione base prima di effettuare l’aggiornamento. Tuttavia, questi contenuti risultano di utilità limitata nelle fasi iniziali di gioco, rendendo l’acquisto opzionale per la maggior parte degli utenti.

Dal suo debutto a fine maggio, Fantasy Life i ha superato ogni aspettativa, raggiungendo oltre 65.000 utenti simultanei su Steam, a testimonianza di un’accoglienza entusiasta da parte della community. Il gioco è stato apprezzato per la sua formula ibrida, a metà strada tra Animal Crossing e The Legend of Zelda, capace di unire elementi di simulazione di vita quotidiana a un solido sistema di progressione e avventura.