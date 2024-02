Febbraio 2024, le uscite videogiochi per console e PC

Un mese ricco di uscite: a febbraio gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi avranno pane per i loro denti con release fondamentali come Persona 3 Reload, Granblue Fantasy: Relink e, a fine mese, l'attesissimo secondo capitolo del remake di Final Fantasy VII, Rebirth. All'inizio del mese appuntamento di fuoco per gli amanti dell'universo DC Comics con il nuovo gioco ispirato alla Suicide Squad, mentre a San Valentino tonerà l'iconica Lara Croft nella collection Remastered dei primi tre capitoli dello storico Tomb Raider.

1 febbraio

Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5, PC)

2 febbraio

Suicide Squad: Kill The Justice League (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

6 febbraio

Foamstars (PS4, PS5)

8 febbraio

Helldivers 2 (PS5, PC)

13 febbraio

Banishers: Ghosts of New Eden (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Ultros (PS4, PS5, PC)

14 febbraio

Tomb Raider 1-3 Remastered (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

15 febbraio

PlateUp! (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch)

Helskate (Early Access) (PC)

16 febbraio

Mario Vs. Donkey Kong (Switch)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III/Trails of Cold Steel IV (PS5)

Skull and Bones (PS5, Xbox Series X|S, PC)

20 febbraio

The Lost Legends of Redwall: Scout Anthology (PS5, Xbox Series X|S, PC)

The Lost Legends of Redwall: Feast & Friends (PC)

22 febbraio

Nightingale (PC)

Garden Life: A Cozy Simulator (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Open Roads (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

King Arthur: Knight's Tale (PS5, Xbox Series X|S)

Pacific Drive (PS5, PC)

23 febbraio

Sons of the Forest (PC)

27 febbraio

Destiny 2: La forma ultima (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Piczle Cross: Story of Seasons (Switch, PC)

28 febbraio

Star Wars: Dark Forces Remaster (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake (PS5, Xbox Series X|S, PC)

29 febbraio

Final Fantasy 7 Rebirth (PS5)

Paradize Project (PS5, Xbox Series X|S, PC)