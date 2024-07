Festival Pokémon GO 2024: un fine settimana di avventure virtuali

Il 13 e 14 luglio, milioni di fan in tutto il mondo potranno partecipare a sfide globali, catturare Pokémon rari e godere di contenuti esclusivi

Niantic, in una nota, annuncia che il Festival di Pokémon GO 2024 si terrà il 13 e 14 luglio. L'evento mondiale garantirà l'accessso ad allenatori e allenatrici da ogni angolo del pianeta offrendo un'avventura mondiale attesissima dai fan della celebre app di gaming mobile.

Durante le giornate del festival, potranno essere individuati e catturati più di 70 Pokémon, tra cui alcune nuove entusiasmanti varianti cromatiche. Per chi cerca un'esperienza ancora più ricca, è possibile acquistare un biglietto speciale che offre accesso a bonus esclusivi e la possibilità di incontrare il misterioso Pokémon Marshadow.

L'evento virtuale, si svolgerà dalle 10:00 alle 18:00 ora locale in entrambi i giorni, è strutturato per massimizzare l'esperienza degli utenti con cicli di habitat che cambiano ogni ora. Gli Allenatori potranno esplorare diversi ambienti come l'Alba sulla Prateria e il Crepuscolo Strisciante, ogni habitat offrirà la possibilità di incontrare specifici gruppi di Pokémon.

Il Festival non prevede soltanto la caccia ai Pokémon, l'organizzazione infatti incoraggerà la partecipazione attiva con sfide di ricerca sul campo e la possibilità di sbloccare bonus speciali. I detentori di biglietti potranno partecipare a sfide globali che, se completate, sbloccheranno ulteriori vantaggi per il resto dell'evento.

Sabato 13 luglio gli utenti avranno la possibilità di collezionare nuovi compiti di ricerca sul campo dai Pokéstop che cambieranno ogni ora dalle 10:00 alle 18:00 (ora locale).

Dalle 10:00 alle 18:00 di sabato 13 luglio (ora locale), i giocatori avranno la possibilità di ricevere Sfondi speciali catturando le Ultracreature e Necrozma nei raid di livello cinque dopo aver effettuato una cattura.

Dalle 10:00 alle 18:00 di domenica 14 luglio (ora locale), gli utenti avranno la possibilità di ricevere Sfondi speciali da Necrozma nei raid di livello cinque dopo la cattura. Coloro in possesso di un biglietto incontreranno anche Solgaleo o Lunala con Sfondo speciale nell’ambito della ricerca speciale con biglietto. Necrozma Criniera del Vespro o Necrozma Ali dell’Aurora, se fusi con Necrozma con Sfondo speciale, avranno la loro variante dello sfondo.