Final Fantasy VII Rebirth, una nuova serie dietro le quinte

Square Enix ha lanciato online "Inside Final Fantasy VII Rebirth", una serie documentaristica in quattro parti, promette di essere un viaggio senza precedenti nei meandri della creazione del gioco. Nel documentario ci sono ospiti illustri quali il Director Naoki Hamaguchi, il Producer Yoshinori Kitase, il Creative Director Tetsuya Nomura, e il Responsabile di Storia e Ambientazione Kazushige Nojima, solo una parte del cast stellare che ha portato alla luce Final Fantasy VII Rebirth. Il lavoro dietro al gioco è esemplificato non solo dalle figure di spicco, ma anche da un ampio team di talenti, inclusi il Sound Director Makoto Ise, il Music Supervisor Keiji Kawamori, il Composer Mitsuto Suzuki, e molti altri. Il documentario offre un'occhiata ai processi creativi, dalle intricate fasi di modellazione dei personaggi, guidate da Dai Suzuki.

La serie non si limita a esplorare gli aspetti tecnici e artistici del gioco, ma apre anche una finestra sulle storie personali e le ispirazioni che hanno mosso il team di sviluppo. Interviste approfondite con le voci dei personaggi principali, come Cloud Strife (Cody Christian) e Tifa Lockhart (Britt Baron), arricchiscono ulteriormente il racconto, offrendo ai fan una connessione più profonda con il mondo e i suoi abitanti. Final Fantasy VII Rebirth non è solo un titolo che ha ottenuto un successo critico mondiale con oltre 50 punteggi perfetti, ma rappresenta anche un significativo passo avanti nella narrazione interattiva. Ambientato in un mondo vasto e dinamico, porta i giocatori fuori dalla distopica città di Midgar in un'avventura che promette colpi di scena inaspettati e incontri memorabili.