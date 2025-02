First Playable 2025: al via il programma di coaching per sviluppatori emergenti

IIDEA lancia il programma di coaching per First Playable 2025, offrendo sessioni individuali con mentor esperti per preparare gli sviluppatori italiani a presentare i propri progetti agli investitori internazionali

IIDEA rinnova anche quest'anno il programma "First Playable Coaching", un'iniziativa di successo che mira a fornire un supporto concreto agli sviluppatori emergenti italiani. L'obiettivo è prepararli a presentare in modo efficace i propri progetti agli investitori e ai publisher internazionali che parteciperanno all'evento First Playable 2025, in programma dall'11 al 13 giugno a Firenze.

Il "First Playable Coaching" rappresenta un'occasione formativa unica per gli studi di sviluppo emergenti, che potranno beneficiare di sessioni di coaching individuali, online e gratuite, tenute da 15 mentor italiani con esperienza pluriennale nel settore. Il programma, della durata di 10 settimane, inizierà il 3 marzo e si concluderà l'11 maggio, offrendo ai partecipanti il tempo necessario per affinare le proprie capacità di presentazione.

Il programma di coaching vedrà la partecipazione di professionisti di spicco dell'industria videoludica italiana, tra cui: Andrea Simone Basilio (Milestone), Pietro De Grandi (Strelka Games), Valerio Di Donato (34BigThings), Elisa Di Lorenzo (Untold Games), Elisa Farinetti (Broken Arms Games), Mauro Gentile (Ubisoft Milan), Claudio Giacopazzi (Nacon Studio Milan), Yves Hohler (Broken Arms Games), Ugo Laviano (Ubisoft Milan), Alessandro Mazzega (Ubisoft Milan), Marco A. Minoli (Slitherine), Damiano Moro (Ubisoft Milan), Samuele Perseo (Reply Game Studios), Marco Renso (Ubisoft Milan) e Domiziana Suprani (Studio Evil).

A partire da oggi, gli sviluppatori interessati potranno prenotare le proprie sessioni di coaching sul sito ufficiale di First Playable 2025, nella sezione dedicata. La biglietteria dell'evento è già aperta, con due tipologie di ticket disponibili: "Developer Full Access" e "Developer Social Access".

First Playable 2025, organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l'Agenzia ICE e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore videoludico italiano e internazionale.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale