Formazione, a Roma convention del comparto su tecnologie emergenti e scenari futuri

Il settore dell’alta formazione, dell’orientamento e del recupero degli studi in Italia attraversa una fase di profonda trasformazione strutturale, spinto dalla necessità di rispondere alle sfide della transizione digitale e di colmare il divario tra percorsi didattici e mercato del lavoro. In questo scenario, l’integrazione tra metodologie didattiche innovative e presidi fisici locali si conferma uno snodo cruciale per contrastare la dispersione scolastica e garantire un’offerta formativa accessibile e qualificata. Un esempio significativo di questo cambio di paradigma è rappresentato da realtà come l’Istituto Janus, che ha sviluppato un modello organizzativo fondato sui Poli territoriali. Questa impostazione punta a coniugare l’uso di piattaforme digitali e intelligenza artificiale didattica con una solida presenza sul territorio, affiancando al percorso di studi e al conseguimento del titolo un’attenzione costante verso il tutoraggio personalizzato e il supporto alle fragilità degli studenti.

Per analizzare queste dinamiche e delineare le strategie future del comparto, venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 15.00, il TH Roma Carpegna Palace ospiterà la convention organizzata da Unicesd Olympo Srl, intitolata ”Incontrarsi, confrontarsi, crescere”. L’incontro, promosso da Calogero Di Carlo, rappresenterà un momento di dibattito tra operatori, partner ed esperti per fare il punto sulla costruzione di reti nazionali e internazionali d’eccellenza dedicate all’innovazione formativa.

I lavori della giornata affronteranno l’intera filiera del settore: dalla formazione universitaria e manageriale all’orientamento, fino all’aggiornamento professionale continuo e all’impiego dei fondi interprofessionali per lo sviluppo delle competenze aziendali. Un’attenzione specifica sarà riservata all’impatto delle nuove tecnologie sui processi d’apprendimento. Strumenti come la gamification, le piattaforme e-learning e l’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale stanno ridefinendo le modalità d’insegnamento e di training on the job, rendendo i percorsi di studio sempre più flessibili e personalizzabili sulle esigenze del singolo discente. Accanto all’innovazione tecnologica, la convention evidenzierà il valore strategico delle certificazioni linguistiche e informatiche riconosciute, ormai fondamentali per attestare e standardizzare le competenze in un mercato del lavoro dinamico. La sinergia tra atenei, centri accreditati e organismi territoriali si conferma così una leva decisiva per costruire un ecosistema formativo moderno, capace di mettere al centro il valore della persona e la continuità educativa.