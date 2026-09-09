Generazione Droni: il Polo Nazionale promuove la formazione nei settori tecnologici avanzati

Il Polo Nazionale Droni – AeroSpazio, Subacquea e Difesa ha avviato il progetto "Generazione Droni", un programma strutturato rivolto a giovani professionisti, studenti, ricercatori, ingegneri e startup interessati a sviluppare competenze nei settori dell'aerospazio, della difesa, dei sistemi a pilotaggio remoto e delle tecnologie a doppio uso civile e militare. Il coordinamento dell'iniziativa è stato affidato a Gabriele Ferrieri, Presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), su indicazione della Presidente del Polo Nazionale Droni Sabrina Zuccalà, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale e l'interazione tra l'esperienza delle imprese consolidate e i nuovi profili professionali.

Sabrina Zuccalà ha dichiarato: "Con Generazione Droni vogliamo costruire un ponte concreto tra esperienza e innovazione, preparando nuove competenze e nuove leadership per filiere strategiche per il Paese. La scelta di Gabriele Ferrieri va esattamente in questa direzione". L'iniziativa comprende attività di formazione, sessioni di mentorship, incontri con le istituzioni, collaborazioni con università e centri di ricerca, oltre all'inserimento dei partecipanti in progetti operativi. Da un lato i candidati hanno l'opportunità di entrare in contatto con il tessuto industriale e accademico, dall'altro le aziende del comparto acquisiscono uno strumento per intercettare nuove figure specializzate da integrare nel proprio organico. Il programma punta a trasformare l'avvicendamento tra le generazioni in una risorsa industriale, mettendo in comunicazione il patrimonio tecnico esistente con le nuove professionalità dedicate all'innovazione tecnologica.

In merito al nuovo incarico istituzionale, Gabriele Ferrieri dichiara: "Accolgo questo incarico con entusiasmo e responsabilità. Con Generazione Droni vogliamo avvicinare sempre più giovani a settori strategici, creando opportunità concrete di formazione, confronto con le imprese e crescita professionale".