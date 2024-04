La Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione, istituita nel 2001 a Toronto, in Canada, si festeggia ogni anno il 21 aprile ed è riconosciuta dalle Nazioni Unite. Questa ricorrenza rappresenta un'occasione ideale per ripercorrere la storia delle invenzioni più trasformative di tutti i tempi, ma soprattutto per rilanciare l’impegno a sostenere lo sviluppo all’insegna dei giovani e del digitale.

In questo contesto arriva a gran voce l’appello dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia che, per voce del suo Presidente Gabriele Ferrieri, afferma che “i principi ispiratori della giornata mondiale della Creatività e dell’Innovazione ci devono ricordare l’importante progresso compiuto dall’uomo in questi decenni, ma anche evidenziare il grande genio italiano che rappresenta un vanto nel mondo. Come ecosistema paese è doveroso proseguire la strada tracciata dall’Europa in cui dare priorità e sviluppo alle future generazioni, mettendo al centro le imprese, le startup e i territori come motore trainante per lo sviluppo, in cui l’innovazione e il digitale siano strumenti per la creazione di nuovi posti di lavoro, per una società sempre più sostenibile ed inclusiva e, infine, per una rappresentanza attiva e informata della cittadinanza, perché solo come individui consapevoli, avremo la capacità di raggiungere importanti traguardi”. Conclude il Presidente Ferrieri.