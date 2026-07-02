G.N.R. ottimizza il procurement con la piattaforma meviy

L'adozione della piattaforma meviy permette all'azienda di integrare progettazione 3D e approvvigionamento, riducendo i tempi di quotazione e i costi produttivi

La digitalizzazione del procurement rappresenta un fattore strategico per le imprese manifatturiere che operano nel settore della strumentazione analitica di alta precisione. L’esperienza di G.N.R. Srl, attiva nella produzione di spettrometri e diffrattori a raggi X, illustra il passaggio da processi di approvvigionamento basati su disegni 2D e lunghe attese per le revisioni tecniche a un modello di manufacturing on demand digitale. L'integrazione della piattaforma meviy ha permesso all'azienda di gestire la produzione dei componenti CNC custom attraverso il caricamento diretto dei modelli CAD 3D, ottenendo in tempo reale quotazioni, verifiche di fattibilità tecnica e tempi di consegna certi.

Michael Manfredi, ingegnere di G.N.R. Srl ha dichiarato: “Non c'è bisogno del disegno 2D: possiamo caricare direttamente il modello 3D e velocizzare sia il processo di quotazione sia i tempi di consegna”. Il nuovo workflow ha comportato benefici concreti anche in fase di progettazione, consentendo di confrontare diverse varianti geometriche per ottimizzare i costi prima della messa in produzione. Secondo Manfredi, “caricando lo stesso modello in due versioni differenti, riusciamo ad avere un feedback diretto su fattibilità e costi. Ripensando il pezzo in un altro modo, possiamo abbattere i costi e velocizzare il progetto”.

I dati raccolti indicano una semplificazione del processo decisionale e una riduzione dei costi operativi, con risparmi fino al 50% su alcune lavorazioni complesse rispetto ai canali di fornitura tradizionali. La digitalizzazione ha inoltre permesso di integrare nel flusso digitale anche le finiture superficiali, come l'anodizzazione e la marcatura laser, riducendo la necessità di gestire molteplici fornitori esterni.

La continuità produttiva è garantita dall'affidabilità logistica della piattaforma, un aspetto definito essenziale dall'azienda per mantenere la puntualità nelle consegne. In merito al valore strategico di tale innovazione, Luca Zerbini, Sales Manager Italy Branch di MISUMI, ha dichiarato: “In contesti industriali ad alta precisione, velocità decisionale, trasparenza dei costi e continuità produttiva sono oggi elementi chiave per mantenere competitività sui mercati globali. La possibilità di integrare progettazione, quotazione e produzione in un unico flusso digitale permette alle aziende di ridurre attriti operativi e accelerare il time-to-market”.