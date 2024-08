Google dice addio a Chromecast: un nuovo capitolo per lo streaming

Dopo oltre un decennio sul mercato, Google ha annunciato la fine della produzione dei suoi popolari dispositivi Chromecast. La notizia, resa pubblica martedì, segna la conclusione di un'era iniziata nel 2013, quando il primo Chromecast rivoluzionò il modo in cui guardavamo contenuti in streaming. Sebbene i dispositivi Chromecast rimarranno disponibili "fino a esaurimento scorte," Google ha assicurato che continuerà a fornire aggiornamenti software e di sicurezza per i modelli più recenti, senza specificare quali. L'ultimo aggiornamento della linea è stato il Chromecast con Google TV, rilasciato nel 2022.

La decisione di interrompere la produzione è stata giustificata da Google con l'evoluzione tecnologica significativa che ha avuto luogo dal lancio del primo Chromecast. "Abbiamo investito notevolmente nell'integrare la tecnologia Google Cast in milioni di dispositivi TV, inclusi quelli con Android TV," ha scritto Google in un comunicato. "Stiamo facendo il passo successivo nell'evoluzione dei dispositivi per lo streaming TV, aggiungendo ancora più capacità alla vostra smart TV, basate sulla stessa tecnologia Chromecast."

In sostituzione del Chromecast, Google ha presentato il nuovo Google TV Streamer, che sarà disponibile dal 24 settembre al prezzo di 99,99 dollari. Questo set-top box rappresenta un significativo upgrade rispetto al Chromecast con Google TV, grazie a un processore più veloce del 22% e all'integrazione con le tecnologie Thread e Matter, che promettono una migliore connettività e interoperabilità con altri dispositivi smart.