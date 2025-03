Google potenzia Gemini con Live Video e altre novità

A Barcellona, Google svela in anteprima le capacità di interazione in tempo reale di Gemini: Live Video e la condivisione dello schermo permetteranno agli utenti Android di sfruttare l'intelligenza artificiale in modo più intuitivo e integrato

In occasione del Mobile World Congress 2025 di Barcellona Google ha presentato in anteprima due nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che saranno integrate nei dispositivi Android a partire dalla fine del mese corrente. La prima di queste è "Live Video". La tecnologia, già anticipata durante l'evento Google I/O 2024 dello scorso maggio, sfrutta le capacità multimodali di Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Google. "Live Video" consente agli utenti di utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per mostrare a Gemini l'ambiente circostante. In una dimostrazione pratica, Gemini è stato in grado di rispondere a una domanda riguardante l'arredamento modernista della metà del secolo scorso e di fornire suggerimenti pertinenti sull'applicazione di tali principi estetici alla ceramica.

La seconda funzionalità introdotta è la condivisione dello schermo. Questa opzione permette agli utenti di condividere con Gemini ciò che viene visualizzato sul display del proprio dispositivo, consentendo al modello AI di rispondere a domande relative al contenuto di siti web o applicazioni. L'implementazione di "Live Video" e della condivisione dello schermo inizierà alla fine del mese corrente per gli abbonati a Gemini Advanced. Questo servizio premium è incluso nel piano Google One AI Premium, disponibile al costo di 20 dollari al mese.