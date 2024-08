GTA 6, la data di uscita su PS5 e Xbox resta confermata

Durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari, Take-Two Interactive ha ribadito che l'attesissimo Grand Theft Auto VI di Rockstar Games è ancora previsto per il rilascio nell'autunno del 2025. Nonostante la lunga attesa, l'azienda ha confermato che non ci sono stati ritardi rispetto a quanto precedentemente annunciato. Negli ultimi dieci anni, quasi tutti i titoli di Rockstar Games hanno subito dei rinvii rispetto alle date inizialmente previste. Tuttavia, al momento, GTA VI sembra non essere stato soggetto a slittamenti.

Inoltre, lo sciopero in corso degli attori del settore dei videogiochi, che riguarda principalmente le preoccupazioni legate all'uso dell'intelligenza artificiale, non ha influenzato lo sviluppo di GTA VI. Nel corso della stessa conferenza, Take-Two ha anche rivelato che Grand Theft Auto V ha superato le 200 milioni di copie vendute, lo stesso numero riportato tre mesi fa. Complessivamente, la saga di GTA ha venduto 430 milioni di unità in tutto il mondo, con un incremento di 5 milioni negli ultimi tre mesi. Per quanto riguarda GTA Online, Take-Two ha previsto un calo delle entrate nel prossimo futuro, un chiaro segnale dell'invecchiamento del prodotto.