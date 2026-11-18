Quando esce GTA 6? L'attesa sta finalmente per finire. Dopo 13 anni di attesa, arriva il videogioco che segna un nuovo capitolo nella saga di Grand Theft Auto, che sarà disponibile a partire da domani, giovedì 19 novembre. Molti si stanno preparando a una vera e propria full immersion, tanto che si stanno registrando un boom di ferie programmate proprio per quella data e per i giorni successivi.

Quando esce GTA 6 e dove sarà disponibile

Il nuovo capitolo di GTA sarà disponibile a partire dalla mezzanotte del 19 novembre. Per ottenere il gioco è necessario averlo acquisto nei giorni scorsi e aver già avviato il pre-download sulla piattaforma di gioco, che sia PlayStation 5 o Xbox Series XS.

Dopo aver effettuato questi due passaggi si potrà avviare il gioco appena sarà sbloccato allo scoccare della mezzanotte di giovedì 19 novembre. Se invece non si fosse ancora acquistato il nuovo capitolo di GTA ed effettuato il pre-download, servirà diverso tempo prima di riuscire ad avviare il videogioco. GTA 6 richiede infatti parecchi giga, 210 soltanto per il gioco, per l'esattezza, e 212 per gli altri contenuti. Necessario quindi anche avere spazio a disposizione sul proprio dispositivo.

I prezzi del gioco

I prezzi del gioco dipendono dalla versione di GTA 6 che è stata acquistata. La versione Standard costa 79,99 euro, mentre quella Ultimate ne costa 99,99. In quest'ultima sono incluse, oltre al gioco, la collezione dei veicoli, armi e un abbigliamento premium. Se l'acquisto di GTA viene effettuato prima del 19 novembre, entrambe le edizioni includono l'abbonamento a GTA+, che si potrà riscattare entro il 31 marzo 2027 oltre al pacchetto Vintage Vice City. Il gioco si potrà acquistare sia negli store digitali che in quelli fisici.