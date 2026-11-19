Rockstar Games conferma che lo stato di Leonida, grande il doppio rispetto a Los Santos, è stato progettato sul lungo periodo con zone ancora escluse dalla trama e dalle missioni

Con l'arrivo di Grand Theft Auto VI sul mercato emergono dettagli significativi sulla struttura dell'atteso titolo di Rockstar Games. Secondo le prime informazioni sul gioco, dopo diverse ore di gameplay restano infatti porzioni dell'enorme mappa completamente scollegate sia dalla campagna principale sia dagli incarichi secondari. Tra queste spiccano uno zoo e due grandi casinò, al momento privi di attività legate al gioco d'azzardo, che appaiono come spazi già rifiniti ma privi di una funzione attiva al lancio.

A chiarire la natura di queste scelte è stato Stephen Donkin, vicepresidente del design presso Rockstar Games, spiegando che l'intero mondo di gioco è stato concepito fin dall'inizio con una prospettiva a lungo termine. L'obiettivo dello studio è disporre di ambientazioni già pronte all'uso qualora emergessero future esigenze narrative o di gameplay. Una dichiarazione che riapre inevitabilmente il dibattito sul supporto post-lancio: se con il quinto capitolo le promesse espansioni per il giocatore singolo vennero accantonate in favore dello straordinario successo di GTA Online, il nuovo episodio potrebbe finalmente invertire la rotta oppure preparare il terreno per una piattaforma multigiocatore ancora più ambiziosa.

Le dimensioni dell'opera giustificano d'altronde una pianificazione di questa portata. Come confermato dagli stessi vertici della software house al magazine Game Informer, lo scenario di GTA VI rappresenta l'ambiente più vasto mai realizzato dallo studio, risultando approssimativamente grande il doppio rispetto alla mappa di GTA V e tre volte superiore a quella di Red Dead Redemption 2. Oltre all'estensione geografica, il salto tecnologico riguarda la densità complessiva e il numero di interni liberamente esplorabili, distribuiti attraverso sei macro-regioni ispirate alla Florida: Vice City, Leonida Keyes, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia e il parco nazionale di Mount Kalaga.