HBO annuncia il casting dei nuovi protagonisti della serie ispirata a Harry Potter: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout interpreteranno il celebre trio magico in una produzione che promette di rilanciare la saga per una nuova generazione di spettatori

La nuova serie televisiva prodotta da HBO e basata sul mondo di Harry Potter muove un passo decisivo verso la realizzazione, annunciando ufficialmente il casting dei tre giovani attori destinati a incarnare i personaggi principali della saga. Si tratta di Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, rispettivamente nei ruoli di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. I tre volti emergenti sono stati selezionati dopo un lungo e articolato processo di audizioni che ha coinvolto decine di migliaia di bambini e adolescenti, confermando l’ambizione della produzione di rinnovare profondamente l’immaginario collettivo legato all’universo creato da J.K. Rowling.

La showrunner Francesca Gardiner e il regista e produttore esecutivo Mark Mylod hanno espresso grande soddisfazione per l’esito della selezione, sottolineando la straordinaria qualità espressiva dei tre giovani attori. Secondo quanto dichiarato, la loro alchimia sul set e la capacità di dare vita ai personaggi iconici del mondo magico sono stati fattori determinanti nella scelta finale. La serie, prodotta in collaborazione con l’autrice dei romanzi, si propone come una reinterpretazione fedele ma aggiornata dei libri originali, con un approccio narrativo seriale che consentirà di esplorare in profondità tematiche, eventi e caratterizzazioni rimaste parzialmente inesplorate nelle trasposizioni cinematografiche.

Accanto ai nuovi volti del trio protagonista, il cast includerà attori già noti al pubblico internazionale. Tra questi, John Lithgow sarà Albus Silente, Janet McTeer interpreterà Minerva McGranitt, Paapa Essiedu vestirà i panni di Severus Piton, Nick Frost darà vita a Rubeus Hagrid, mentre Luke Thallon e Paul Whitehouse saranno rispettivamente Quirinus Raptor e un personaggio non ancora svelato. L’annuncio rappresenta una tappa cruciale per la produzione, che punta a rilanciare il franchise con una serie di lungo respiro, che debutterà nel 2026.