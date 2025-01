Honkai: Star Rail, "Inno alla Nuova Era" - Il trailer ufficiale

HoYoverse, il rinomato marchio globale dell'intrattenimento interattivo, già proprietario del fenomeno globale Genshin Impact, ha annunciato oggi che la nuova versione 3.0 "Inno alla Nuova Era" di Honkai: Star Rail verrà lanciata il 15 gennaio. In questo aggiornamento, i giocatori potranno finalmente esplorare il tanto atteso nuovo mondo di Amphoreus, dando inizio a un nuovo capitolo della storia principale.

Ecco il trailer della versione 3.0

La missione "Apripista" di Amphoreus sarà rilasciata in due parti suddivise in otto versioni, dalla 3.0 alla 3.7, diventando così il più grande arco narrativo mai visto su Honkai: Star Rail. Questo aggiornamento introduce non solo nuove storyline legate al mondo, ma anche molteplici mappe e ricche funzionalità di gioco da scoprire.

Honkai: Star Rail è disponibile su PC, iOS, Android, Epic Games Store e PS5 e ha superato il traguardo di 150 milioni di download totali su tutte le piattaforme. Nel 2023, il gioco ha vinto il premio "iPhone Game of the Year" di Apple App Store, "Best Game" di Google Play e "BEST MOBILE GAME" ai The Game Awards. Nel 2024, ha ricevuto il "Still Playing Award (Mobile)" ai Golden Joystick Awards e il "PlayStation® Partner Awards 2024 PARTNER AWARD", tra gli altri riconoscimenti. Il gioco è stato classificato "Teen" dall'ESRB ed è anche classificato come PEGI 12.