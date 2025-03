HP Amplify 2025: AI e innovazione per il futuro del lavoro e del gaming

In occasione della conferenza annuale per i partner, HP Amplify 2025, l'azienda ha svelato una vasta gamma di prodotti e servizi potenziati dall'intelligenza artificiale, progettati per plasmare il futuro del lavoro e del gaming. L'obiettivo è offrire esperienze personalizzate, efficienti e sicure, in linea con le esigenze dei professionisti e degli appassionati di videogiochi.

HP ha presentato oltre 80 nuovi PC, strumenti di stampa AI-powered per le PMI e potenziamenti alla Workforce Experience Platform, con l'obiettivo di migliorare la produttività e il benessere professionale. “HP sta traducendo l'intelligenza artificiale in esperienze significative che favoriscono la crescita e la realizzazione”, ha dichiarato Enrique Lores, Presidente e CEO di HP Inc. “Stiamo dando forma al futuro del lavoro con innovazioni AI rivoluzionarie che si adattano perfettamente al modo in cui le persone vogliono lavorare”.

Con i clienti che stanno cercando di aggiornare i propri dispositivi a Windows 11, HP sta potenziando i suoi PC per sfruttare le ultime tecnologie disponibili, con modelli selezionati che rientrano nella categoria Copilot+ PC, in modo che il lavoro non sembri un lavoro:

• La serie HP EliteBook 8 è stata riprogettata pensando ai dipendenti delle aziende mainstream, offrendo produttività AI-powered e una collaboration fluida in un package ripristinabile e aggiornabile. Con opzioni NPU fino a 50 TOPS, questi prodotti garantiscono fino al 224% di efficienza energetica in più e una generazione di immagini AI fino a 43 volte più veloce per un incredibile aumento delle prestazioni rispetto ai precedenti modelli non-NPU.

• La serie HP EliteDesk 8 porta la potenza dell'AI in modo sicuro ed efficace nel portafoglio desktop dell'azienda. Questi dispositivi sono ideali per project manager e professionisti che necessitano di un PC affidabile in grado di gestire anche i progetti più impegnativi, per flussi di lavoro e produttività più smart. È il portafoglio di desktop business tra i primi al mondo in grado di proteggere dagli attacchi informatici dei computer quantistici, combinando prestazioni elevate a un consumo energetico ridotto per ottimizzare i costi.

• HP EliteStudio 8 AiO G1i è lo strumento perfetto per i dipendenti on-the-go, che si spostano spesso all’interno dell’ufficio. Essendo tra i primi PC commerciali al mondo con funzionalità KVM integrata tramite HP Device Switch, consente ai dipendenti di utilizzare l'all-in-one per il lavoro o di collegare rapidamente il proprio laptop all'AIO con un unico cavo per alimentare il notebook e accedere a tutte le periferiche disponibili.

• La Serie OmniBook X è progettata per i creator che necessitano di un PC in grado di adattarsi al loro flusso di lavoro, che si tratti di un dispositivo flip da 14 pollici per creare e disegnare o di un potente PC clamshell da 17,3 pollici per realizzare progetti di grande impatto. La serie OmniBook 7 è pensata per gli utenti più esigenti, con un PC progettato per la produttività giornaliera, sia per la scuola sia per il lavoro. La serie OmniBook 5 è ideale per famiglie e studenti, con un design versatile perfetto per streaming, gaming leggero e produttività personale. I dispositivi dell'intero portafoglio di notebook consumer sono disponibili in diverse dimensioni, con potenti processori Intel Ultra o AMD Ryzen.

"HP continua ad innovare con un'ampia gamma di nuovi prodotti e soluzioni pensati per supportare lo sviluppo delle imprese e offrire agli utenti un'esperienza sempre più intuitiva e produttiva. L'intelligenza artificiale è il "motore" che trasforma queste esperienze in soluzioni game-changing, in grado di adattarsi al modo in cui le persone lavorano oggi e di evolvere con le esigenze di domani, contribuendo a definire il futuro del lavoro. Per le imprese italiane, e in particolare per il tessuto economico fatto di piccole e medie imprese, l'innovazione rappresenta un fattore chiave di competitività. Con le nostre soluzioni AI-powered, vogliamo offrire strumenti che aiutino le aziende a migliorare la produttività, ottimizzare i processi e rendere il lavoro più efficiente e sostenibile, supportandole nella trasformazione digitale e nella crescita in un mercato sempre più dinamico" ha commentato Giampiero Savorelli, VP e AD HP Italy.

HP ha introdotto nuove AI software experience, come HP AI Companion, un assistente AI integrato nel dispositivo, e HP Go, un servizio di connettività globale per i professionisti in movimento. Le nuove funzionalità di Poly Camera Pro migliorano le videoconferenze, mentre gli strumenti AI-powered per la stampa semplificano la gestione dei documenti per le PMI.

Ma non solo HP ha anche presentato le stampanti HP LaserJet Enterprise 8000 Series, tra le prime al mondo in grado di proteggere dagli attacchi dei computer quantistici, e ha potenziato la Workforce Experience Platform con funzionalità di AI Sentiment Analysis e Fleet Explorer, offrendo alle aziende dati e insight strategici per la gestione del parco dispositivi.

HP ha presentato nuovi hardware gaming OMEN e HyperX, progettati per offrire prestazioni elevate e personalizzazione. L'OMEN 16 Slim Gaming Laptop e l'OMEN Transcend 14 Gaming Laptop offrono potenza e portabilità, mentre OMEN AI suggerisce le migliori impostazioni di sistema per ogni gioco. Le cuffie HyperX Cloud III S Wireless Gaming Headset garantiscono comfort e audio immersivo.