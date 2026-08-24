I Loschi Piani del Team Rocket è la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket - Il video ufficiale

La nuova espansione digitale sarà disponibile dal 27 agosto con carte dedicate alla storica organizzazione criminale ed eventi a tempo

The Pokémon Company ha annunciato l'introduzione delle nuove buste di espansione intitolate I Loschi Piani del Team Rocket all'interno dell'applicazione per dispositivi mobili GCC Pokémon Pocket, con disponibilità globale pianificata a partire dal 27 agosto 2026. L'aggiornamento introduce una serie di carte dedicate all'organizzazione criminale della serie, caratterizzate da illustrazioni che ritraggono le Reclute insieme ai propri Pokémon e contrassegnate dalla lettera distintiva della fazione, la cui anteprima visiva è stata resa accessibile tramite un video dedicato sul canale ufficiale YouTube.

Il calendario delle attività di gioco si articolerà in quattro appuntamenti principali a partire dalle ore 06:00 UTC del 28 agosto 2026 con l'avvio degli Incarichi speciali del Team Rocket, iniziativa che si concluderà il 29 settembre e che permetterà di accumulare Buoni sospetti utilizzabili all'interno dell'interfaccia.

In contemporanea, dal 28 agosto al 10 settembre si svolgerà l'evento emblema, in cui i giocatori potranno ottenere elementi decorativi per il proprio profilo in base al numero di vittorie conseguite nelle sfide giocatore contro giocatore.

Successivamente, dal 10 al 20 settembre, la piattaforma ospiterà l'evento bonus dedicato a Lapras del Team Rocket con la distribuzione di buste promozionali della serie B volume 12 per chi sconfigge la CPU, mentre dal 19 al 29 settembre la funzione di pesca misteriosa introdurrà le carte promozionali di Fennekin e Meowstic, accompagnate da missioni per l'ottenimento di Buoni negozio scambiabili con carte speciali. La presentazione dettagliata dei contenuti dell'espansione è stata programmata tramite un video speciale trasmesso il 21 agosto alle ore 13:00 UTC sul canale YouTube di riferimento per la community globale.