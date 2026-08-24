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I Loschi Piani del Team Rocket è la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket - Il video ufficiale

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La nuova espansione digitale sarà disponibile dal 27 agosto con carte dedicate alla storica organizzazione criminale ed eventi a tempo

I Loschi Piani del Team Rocket è la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket - Il video ufficiale
24 agosto 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

The Pokémon Company ha annunciato l'introduzione delle nuove buste di espansione intitolate I Loschi Piani del Team Rocket all'interno dell'applicazione per dispositivi mobili GCC Pokémon Pocket, con disponibilità globale pianificata a partire dal 27 agosto 2026. L'aggiornamento introduce una serie di carte dedicate all'organizzazione criminale della serie, caratterizzate da illustrazioni che ritraggono le Reclute insieme ai propri Pokémon e contrassegnate dalla lettera distintiva della fazione, la cui anteprima visiva è stata resa accessibile tramite un video dedicato sul canale ufficiale YouTube.

Il calendario delle attività di gioco si articolerà in quattro appuntamenti principali a partire dalle ore 06:00 UTC del 28 agosto 2026 con l'avvio degli Incarichi speciali del Team Rocket, iniziativa che si concluderà il 29 settembre e che permetterà di accumulare Buoni sospetti utilizzabili all'interno dell'interfaccia.

In contemporanea, dal 28 agosto al 10 settembre si svolgerà l'evento emblema, in cui i giocatori potranno ottenere elementi decorativi per il proprio profilo in base al numero di vittorie conseguite nelle sfide giocatore contro giocatore.

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Successivamente, dal 10 al 20 settembre, la piattaforma ospiterà l'evento bonus dedicato a Lapras del Team Rocket con la distribuzione di buste promozionali della serie B volume 12 per chi sconfigge la CPU, mentre dal 19 al 29 settembre la funzione di pesca misteriosa introdurrà le carte promozionali di Fennekin e Meowstic, accompagnate da missioni per l'ottenimento di Buoni negozio scambiabili con carte speciali. La presentazione dettagliata dei contenuti dell'espansione è stata programmata tramite un video speciale trasmesso il 21 agosto alle ore 13:00 UTC sul canale YouTube di riferimento per la community globale.

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Team Rocket I Loschi Piani del Team Rocket GCC Pokémon Pocket Pokémon giochi di carte collezionabili The Pokémon Company
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