I suggerimenti per un'osservazione sicura dell'eclissi solare del 12 agosto 2026

Il 12 agosto 2026 un'eclissi solare parziale interesserà l'intero territorio italiano, offrendo uno spettacolo astronomico nel tardo pomeriggio poco prima del tramonto, quando il disco lunare si frapporrà progressivamente tra la Terra e il Sole. Le organizzazioni sanitarie internazionali, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e l'organizzazione Prevent Blindness, hanno confermato che il fenomeno astronomico non comporta rischi sistemici diretti per l'organismo o per lo stato di gravidanza, individuando quale unico ed essenziale fattore di pericolo la visione diretta della stella senza protezioni adeguate.

L'osservazione diretta del Sole, anche per una durata di pochi secondi, espone infatti le strutture oculari al rischio di retinopatia solare, una lesione permanente della retina che ha la peculiarità di non provocare dolore immediato e di manifestare i propri sintomi clinici a distanza di ore o di giorni dall'esposizione.

Il rischio di danno visivo risulta significativamente amplificato nei bambini e nei giovani, i cui tessuti oculari presentano una maggiore trasparenza alle radiazioni e che risultano particolarmente attratti dall'evento; per queste fasce d'età la visione dell'eclissi richiede la supervisione costante degli adulti affinché la protezione venga mantenuta senza interruzioni. Le autorità mediche sottolineano che l'unico strumento idoneo all'osservazione diretta è costituito dagli appositi occhialini per eclissi (Eclipse Glasses) dotati di certificazione di conformità allo standard internazionale ISO 12312-2.

Tutti i mezzi empirici o improvvisati, come i comuni occhiali da sole ancorché sovrapposti, le pellicole radiografiche, le maschere da saldatore o i filtri fotografici privi di specifiche tecniche per l'osservazione solare diretta, non garantiscono l'abbattimento delle radiazioni e devono essere rigorosamente evitati.

Particolare cautela viene raccomandata anche agli anziani, ai soggetti con patologie oculari preesistenti o a coloro che si sono sottoposti a recenti interventi di chirurgia oftalmologica, fermo restando l'obbligo di consultare tempestivamente un medico oculista in presenza di qualsiasi disturbo visivo o anomalia insorta nelle ore successive all'evento.