Ifa 2024, Lenovo espande ecosistema Legion con monitor e accessori

In vista di Ifa , il più grande salone dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici del mondo che dal 6 al 10 settembre celebra quest'anno il suo 100° anniversario alla Messe Berlin, Lenovo presenta una serie di novità per l'ecosistema Legion con con un paio di nuovi display da gaming e una serie di accessori che puntano a offrire la possibilità agli appassionati di personalizzare ulteriormente le loro sessioni di gioco.

Così il dock USB-C offre ai gamer una stazione base per il Lenovo Legion Go quando non sono in movimento, con una porta di alimentazione USB-C (fino a 100 Wmax), una porta RJ45 da 1G, una porta Type-C con funzioni complete, due porte USB-A 3.0 e una porta HDMI 2.0 che supporta fino a 4K a 60 Hz. Il dock ha anche un cavo Type-C integrato da 230 mm per collegare Lenovo Legion Go.

Inoltre Il connettore di ricarica Lenovo Legion Go trasforma i controller TrueStrike in un unico controller ricaricabile. A piena carica, la batteria integrata del connettore di ricarica fornisce energia ad entrambi i controller rimovibili TrueStrike1. Il connettore di ricarica Lenovo Legion Go è ricaricabile tramite una porta di tipo C.

Saranno presentate anche una custodia rigida con doppia cerniera per Legion Go , un joystick Lenovo assieme ai nuovi Caps e a una mini-tastiera Bluetooth da soli 180 g che può connettersi a un massimo di tre dispositivi supporta Microsoft Windows, Android e iPadOS.

Per i gamer disponibili inoltre due nuove opzioni di display disponibili da ottobre: i monitor Legion R27qc-30 da 27 pollici e Legion R32qc-30 da 31,5 pollici, entrambi con una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz e tempi di risposta di 0,5 ms nei loro display curvi 1500R.