Iidea porta il videogioco alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola di Palermo

IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, terrà un seminario dedicato a docenti e dirigenti scolastici intitolato “Videogiochi a scuola: benefici come strumento didattico e opportunità per lo sviluppo di nuove competenze”. L’evento avrà luogo martedì 5 novembre 2024 presso la Sala Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, nell’ambito delle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2024. Questo appuntamento è organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’I.C. “Giuliana Saladino” di Palermo.

Il seminario mira a esaminare l’utilizzo dei videogiochi come strumenti educativi, illustrandone i potenziali benefici per l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze. I partecipanti saranno coinvolti in una riflessione su come i videogiochi possano essere integrati nelle pratiche didattiche sia in aula sia all’esterno, al fine di supportare e arricchire l’insegnamento tradizionale. L’incontro offrirà inoltre una panoramica sulle possibilità professionali nel settore videoludico. L’evento sarà introdotto e moderato da Alberto Simonetti, Policy & Public Affairs Manager di IIDEA. Interverranno Alessandro Soriani, dottore di ricerca in Scienze Pedagogiche e in Scienze dell’Informazione e della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Bologna, Manuela Cantoia, professore associato di Psicologia Cognitiva Applicata presso l’Università eCampus, Marco Vigelini, CEO e fondatore di Maker Camp, e Marika Montalto, Senior Project Manager di Stormind Games.

Le Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2024, parte del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, si svolgeranno dal 4 al 6 novembre presso i Cantieri Culturali alla Zisa. Il programma prevede tre giorni di masterclass, seminari, laboratori e anteprime nazionali rivolti a insegnanti, dirigenti scolastici e operatori del settore educativo. L’iniziativa si propone come un’opportunità di formazione sull’educazione visiva nelle scuole e come piattaforma di promozione per le opere prodotte dalle istituzioni scolastiche nell’ambito del Piano. Questa edizione segna la prima apertura dell’evento al mondo dei videogiochi, ampliando così il dialogo sulle metodologie innovative per l’istruzione.