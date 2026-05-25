circle x black
Cerca nel sito
 

Il futuro di Rocket League riparte da Unreal Engine 6

sponsor

Durante il Paris Major è stato mostrato a sorpresa un teaser trailer che anticipa il passaggio del titolo di Psyonix al nuovo motore grafico di Epic Games

Il futuro di Rocket League riparte da Unreal Engine 6
25 maggio 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il palcoscenico del Rocket League Championship Series 2026 Paris Major ha regalato un colpo di scena inaspettato. Con un breve teaser trailer è stata infatti annunciata una profonda ristrutturazione tecnica per Rocket League, che beneficerà delle potenzialità del non ancora svelato Unreal Engine 6. Al momento non è chiaro se questa operazione si tradurrà in un semplice aggiornamento grafico, in una riedizione o in un vero e proprio sequel, ma l'annuncio ha catalizzato l'attenzione del settore, offrendo di fatto il primissimo sguardo sulle capacità del prossimo motore di Epic Games.

CTA

Il filmato, catturato in tempo reale, mostra un comparto visivo di alto livello supportato da un ray tracing avanzato. La clip si concentra su un'auto che compie un salto spettacolare all'interno dello stadio e offre una panoramica del garage, dove vengono passati in rassegna diversi stili di verniciatura, finiture e cerchioni, prima di chiudersi con il nuovo logo di Unreal Engine 6.

I dettagli tecnici ufficiali restano per ora piuttosto scarsi. Stando alle ultime indiscrezioni sul tool di sviluppo, la sesta iterazione del motore dovrebbe finalmente sdoganare l'architettura multi-threading per calcoli complessi, superando i limiti delle versioni precedenti legate alle prestazioni in modalità single-core. Questo cambiamento promette di garantire performance nettamente superiori negli scenari in cui la CPU è maggiormente sollecitata, un fattore cruciale se si considera l'impatto del ray tracing in tempo reale sui processori. La nuova piattaforma integrerà inoltre in modo nativo il linguaggio di programmazione Verse, finora relegato all'Unreal Editor di Fortnite, una novità che potrebbe semplificare l'approccio allo sviluppo per i team indipendenti alle prime armi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roclet League Unreal Engine 6 trailer videogiochi
Vedi anche
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza