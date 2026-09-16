circle x black
Cerca nel sito
 

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon festeggia 30 anni con la nuova espansione speciale

sponsor

The Pokémon Company rilascia a livello globale la raccolta dedicata al trentennale con carte esclusivamente olografiche, illustrazioni inedite e integrazione digitale

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon festeggia 30 anni con la nuova espansione speciale
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
16 settembre 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione delle celebrazioni per i tre decenni del franchise, The Pokémon Company International ha reso disponibile in tutto il mondo l'espansione speciale "30° Anniversario" del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. La nuova serie si caratterizza per una struttura composta integralmente da carte in finitura olografica e introduce sul mercato la categoria di rarità denominata "rara Futuristica", firmata dall'artista giapponese YOSHIROTTEN.

All'interno di ciascuna busta è inclusa una delle trenta carte rare dedicate a Pikachu, affiancata da illustrazioni ambientate in diversi momenti della giornata e dal rientro nel circuito di gioco di trenta carte storiche riedite per l'occasione. Il piano di distribuzione fisica prevede l'uscita simultanea presso i rivenditori autorizzati a partire dal 16 settembre 2026, con variazioni territoriali a seconda dei mercati regionali, articolandosi in differenti formati collezionabili che comprendono il Set Allenatore Fuoriclasse dotato di nove buste e una carta promozionale di Nidorina, la Collezione con poster abbinata alle carte promozionali dei tre uccelli leggendari Articuno, Zapdos e Moltres, le opzioni con adesivi dedicate a Exeggutor di Alola o Lucario e i cofanetti dedicati ai Pokémon-ex incentrati su Sylveon-ex e Greninja-ex.

pokemon

Contestualmente alla pubblicazione cartacea, l'espansione è stata integrata nella piattaforma digitale GCC Pokémon Live accessibile su dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, dove l'accesso consente l'acquisizione di un mazzo iniziale del Pass lotta con protagonista Mew-ex e accessori a tema, offrendo la possibilità di sbloccare ulteriori mazzi e contenuti dedicati consultabili attraverso il canale ufficiale Pokemon.it.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pokémon The Pokémon Company YOSHIROTTEN trentennale Pokémon carte collezionabili cosa è la rara Futuristica? Articuno Zapdos Moltres
Vedi anche
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza