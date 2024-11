Il nuovo design di Samsung Galaxy S25 Ultra trapela su Reddit

Bordi più morbidi per il prossimo top di gamma, mostrato in un video non ufficiale sul popolare sito di discussioni

Il lancio della serie Samsung Galaxy S25 è previsto per l'inizio del 2025, ma un nuovo leak ci offre già un'idea del suo possibile design. Un video pubblicato su Reddit, erroneamente intitolato "S24 Ultra definitely" ma in realtà riferito al Galaxy S25 Ultra secondo l'affidabile leaker Ice Universe, mostra angoli arrotondati, a differenza degli attuali smartphone di punta Samsung. Questa caratteristica, già anticipata da precedenti indiscrezioni, si allinea con gli elementi dell'interfaccia utente più arrotondati presenti nel prossimo aggiornamento software One UI 7, che Samsung rilascerà a breve.

Il video mostra anche una finitura lucida, bordi dall'aspetto metallico e l'inconfondibile configurazione della fotocamera posteriore di Samsung, elementi già visti nei presunti modelli dummy del Galaxy S25 Ultra trapelati la scorsa settimana. Il passaggio a un design con bordi più morbidi è una tendenza osservata anche nella linea Pixel di Google, che ha abbandonato l'aspetto squadrato del Pixel 6. Se Samsung seguirà questa strada, il Galaxy S25 Ultra dovrebbe essere più comodo da impugnare rispetto all'S24 Ultra dai bordi affilati. Per avere la conferma definitiva, dovremo attendere l'annuncio ufficiale della serie S25, che dovrebbe avvenire durante l'evento Unpacked di Samsung, solitamente a gennaio o febbraio.