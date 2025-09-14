circle x black
Atletica, Scotti da record a Tokyo: infrange primato italiano sui 400 metri

Il velocista azzurro si è qualificato per la semifinale. Eliminato Sito, in pista Tamberi

Edoardo Scotti a Tokyo - Afp
14 settembre 2025 | 12.19
Redazione Adnkronos
Record italiano infranto ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Oggi, domenica 14 settembre, Edoardo Scotti ha raggiunto la semifinale nei 400 metri uomini infrangendo il primato nazionale di tre decimi e chiudendo con il tempo di 44"45, piazzandosi al terzo posto nella propria batteria dietro lo statunitense Patterson e il giamaicano McDonald.

"Il mio obiettivo è entrare in finale", ha detto Scotti ai microfoni Rai a caldo dalla pista giapponese, "Il tempo va fatto tra due giorni. L'atletica così comincia a diventare interessante. La pista è meravigliosa anche se ho perso un appoggio in fondo, ma pace". Sempre nei 400 metri eliminato invece Luca Sito, mentre è entrato in gara Gian Marco Tamberi.

