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Il ritorno dei Guerrieri Z: Dragon Ball Xenoverse 3 arriva nel 2027

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Il nuovo capitolo della saga action-GDR debutterà nel 2027 introducendo l'inedito scenario di West City nell'Age 1000

Il ritorno dei Guerrieri Z: Dragon Ball Xenoverse 3 arriva nel 2027
25 giugno 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A un decennio di distanza dall'ultimo episodio, il franchise di Bandai Namco si prepara a una svolta generazionale con l'annuncio di Dragon Ball Xenoverse 3, previsto per il 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il titolo trasporterà i giocatori nell'Age 1000, un'epoca completamente inesplorata ma nata direttamente dai concetti e dall'immaginario dell'autore originale, Akira Toriyama. Il primo trailer focalizzato su West City svela un contesto urbano vibrante e strutturato, che si sviluppa attorno alla West City University, distaccandosi dalle classiche arene desolate per offrire una vera e propria simulazione di vita e di addestramento.

Il nucleo dell'esperienza ruoterà ancora una volta attorno alla creazione di un avatar personalizzato, che questa volta sarà chiamato a integrarsi nella società futuristica della città e a entrare nei ranghi della Great Saiya Squad. Accanto a pilastri storici del brand come Bulma e ad aggiunte più recenti come Gamma 1, il gioco introdurrà un cast di volti inediti, tra cui Brett, Lilica, ROM e Tap, destinati a espandere la lore dell'universo narrativo. La componente ruolistica si preannuncia quindi più profonda, legando l'evoluzione dell'eroe alle dinamiche cittadine e a una narrazione ad ampio respiro.

Sul fronte del gameplay, il sistema di combattimento ad alta velocità viene arricchito da una differenziazione netta in base alla razza selezionata. Se i Saiyan potranno fare affidamento sulle canoniche e molteplici trasformazioni in Super Saiyan per incrementare progressivamente la propria forza, i terrestri beneficeranno di un approccio tattico del tutto nuovo grazie alle funzioni Soul Assist e Soul Switch. La prima consentirà di sferrare attacchi combinati devastanti richiamando un alleato, mentre la seconda permetterà di assimilare temporaneamente lo stile e i poteri di guerrieri leggendari come Vegeta, Piccolo, Krillin, Future Trunks e Tien, modificando radicalmente l'andamento degli scontri aerei.

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Tag
Dragon Ball Akira Toriyama videogiochi Xenoverse 3
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