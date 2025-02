Il ritorno di Fable su Xbox è stato posticipato al 2026

Xbox Game Studios e gli sviluppatori Playground Games ed Eidos Montreal hanno posticipato il lancio di Fable dal previsto 2025 al 2026. La decisione è stata comunicata da Craig Duncan, responsabile di Xbox Game Studios, durante l'ultimo Official Xbox Podcast. Duncan ha espresso fiducia nei progressi dello sviluppo, sottolineando l'intenzione di concedere al progetto ulteriore tempo per garantire un prodotto finale di elevata qualità. Ha evidenziato poi la comprovata esperienza di Playground Games, citando il successo della serie Forza Horizon, e ha espresso aspettative elevate per la loro interpretazione di Fable. Ha fatto riferimento alla qualità visiva, al gameplay e all'umorismo britannico, elementi distintivi dello studio, che caratterizzeranno la loro versione di Albion. La decisione di rinviare la data di uscita è stata motivata dalla volontà di assicurare che il gioco risponda alle aspettative della comunità e di fornire al team di sviluppo le risorse necessarie per realizzare la propria visione.

"Ho una fiducia inequivocabile nel team di Playground. Se pensiamo alla loro storia e al loro retaggio con Forza Horizon, gli ultimi due giochi sono stati acclamati dalla critica, premiati, bellissimi e con un gameplay eccellente", ha dichiarato Duncan. "E pensando a ciò che stanno portando a Fable come franchise, immaginate la qualità visiva che ci si aspetta da Playground Games, unita a un gameplay straordinario, umorismo britannico, la versione di Albion di Playground, ispirata a ciò che è stato fatto in precedenza con il franchise, ma con la loro interpretazione. E francamente, la versione di Albion più splendidamente realizzata che abbiate mai visto. Sono davvero entusiasta dei piani e del futuro, e voglio che la comunità capisca che facciamo queste cose per il bene dei giochi, dei team e, in ultima analisi, per ottenere i migliori giochi, o il miglior gioco, per la comunità".