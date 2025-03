“L’intelligenza artificiale deve essere un supporto per le persone. È importante formare giovani che non siano schiavi dello strumento, ma che lo utilizzino per portare innovazioni”. Queste le parole di Monica Lucarelli, assessora alle Attività produttive e Pari opportunità di Roma Capitale in occasione dell’incontro ‘Ibm Ai experience on tour’ che si è tenuto all’università Luiss a Roma.