Innovazione, Asti (Ibm): "Watsonx piattaforma che unisce Machine learning e AI generativa"

“Watsonx è la piattaforma di intelligenza artificiale che Ibm ha annunciato due anni e mezzo fa. Unisce per la prima volta l'intelligenza artificiale tradizionale, che noi chiamiamo machine learning, e quella generativa. La definiamo sicura, affidabile e aperta, capace di supportare tutte le normative europee”. Lo ha detto Stefania Asti, data platform sales director di Ibm Italia partecipando, presso l’università Luiss di Roma, all’evento ‘Ibm Ai experience on tour’. Quella romana è la prima tappa 2025 di una serie di incontri che avranno luogo sul territorio italiano con lo scopo di esplorare le funzionalità e le potenzialità più moderne dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto alla produttività e all’efficienza di aziende pubbliche e private.