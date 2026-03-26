circle x black
Cerca nel sito
 

Innovazione strategica per il sistema produttivo: i nuovi dati sulla digitalizzazione nazionale

sponsor

Il dibattito alla Camera dei Deputati evidenzia il ruolo dell'Open Innovation e delle tecnologie Made in Italy come motori di competitività per le imprese e le startup

Innovazione strategica per il sistema produttivo: i nuovi dati sulla digitalizzazione nazionale
26 marzo 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Durante la recente conferenza presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, promossa dall'On. Alessandro Giglio Vigna in collaborazione con l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), è emerso un quadro di crescente maturità tecnologica del Paese. Le rilevazioni Istat del 2025 indicano che l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane ha raggiunto il 16,4%, raddoppiando in un solo anno, mentre l’88,3% delle piccole e medie imprese ha conseguito un livello base di digitalizzazione. Questi indicatori sono supportati da un rating di maturità dei dati pari al 95,6%, che posiziona l’Italia al quinto posto nella classifica europea del settore.

CTA

Il mercato del Venture Capital ha registrato un record storico con 2,3 miliardi di euro di investimenti, segnando un incremento del 40% su base annua. Tale disponibilità di capitali favorisce l'integrazione delle oltre 16.500 startup innovative nel tessuto industriale nazionale, riducendo progressivamente il divario tra la fase di ricerca e quella di produzione industriale. "L’innovazione oggi non può più essere un processo isolato: deve diventare un’infrastruttura condivisa tra startup, imprese e istituzioni", ha dichiarato Gabriele Ferrieri, sottolineando come il Tech-Made in Italy rappresenti una leva per trasformare l'eccellenza creativa in leadership industriale globale.

img 20260326 wa0003

Casi concreti di collaborazione, come la sinergia tra la startup Oraigo e il Gruppo SMET nel settore della sicurezza stradale, dimostrano l'efficacia dei modelli di connessione promossi dagli Oscar dell’Innovazione. Il confronto istituzionale, che ha visto la partecipazione del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Antonio Iannone, ha confermato la necessità di politiche a sostegno della crescita tecnologica. L'obiettivo condiviso è mettere le nuove imprese nelle condizioni di generare un impatto strutturale sul sistema Paese, trasformando l'innovazione da processo isolato a risorsa collettiva

Immagine di cover realizzata con il supporto di Gemini

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tech Made in Italy
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza