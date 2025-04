Intelligenza artificiale su Xbox: Microsoft testa Copilot for Gaming

Microsoft ha avviato la fase di test di una versione iniziale di Copilot for Gaming, il suo nuovo assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, progettato per migliorare e supportare l’esperienza dei videogiocatori. Secondo fonti vicine ai piani della divisione Xbox, i dipendenti dell’azienda possono attualmente accedere a questa funzione tramite l’app mobile Xbox. Annunciato ufficialmente lo scorso mese, Copilot for Gaming è destinato a diventare un assistente multi-dispositivo, con disponibilità prevista anche su console Xbox. L’obiettivo è offrire un supporto interattivo all’utente: dalla guida nei giochi, alla gestione del download e dell’avvio dei titoli, fino all’accesso alle funzionalità dell’account personale.

La versione attualmente in fase di prova consente già diverse interazioni utili, tra cui la visualizzazione dei propri ultimi obiettivi raggiunti, la ricezione di suggerimenti sui giochi più adatti in base alla cronologia di gioco, e la possibilità di ottenere consigli pratici per completare i titoli. È inoltre già prevista la funzione di download e installazione remota dei giochi sulla console Xbox. L’assistente può essere interrogato tramite input testuale o vocale, e l’utente può scegliere tra diverse tipologie di voce – tra cui opzioni “energica”, “saggia”, “rilassata” o “eroica” – per personalizzare l’esperienza. Microsoft sta anche lavorando allo sviluppo di personaggi animati che rappresenteranno l’assistente IA, anche se questa funzione non è ancora integrata nella versione attuale.

Parallelamente, l’azienda sta sviluppando ulteriori funzionalità, come Copilot Vision, una tecnologia che dovrebbe permettere all’assistente di “vedere” in tempo reale ciò che accade sullo schermo durante le sessioni di gioco su PC. Questo sistema, ancora in fase embrionale, mira a trasformare Copilot in un vero e proprio coach videoludico capace di offrire suggerimenti dinamici su giochi complessi. La prima fase di rilascio di Copilot for Gaming è prevista a breve per gli utenti del programma Xbox Insiders, con aggiornamenti progressivi basati sui feedback della community. Non è stato ancora comunicato quando la funzione sarà ufficialmente disponibile sulle console Xbox, ma la fase di test appena avviata suggerisce che il rilascio potrebbe richiedere ancora diversi mesi.