In vista del Black Friday e delle prossime festività natalizie, Ubisoft ha annunciato una riduzione di prezzo per Just Dance: Decades of Hits, l'ultimo capitolo della nota serie musicale. A partire dal 23 novembre il titolo sarà acquistabile alla cifra promozionale di 29,99 euro, un'iniziativa pensata per incentivare l'acquisto del gioco come regalo da mettere sotto l'albero, puntando sulla sua storica capacità di coinvolgere un pubblico trasversale e intergenerazionale.

Già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, il gioco ha debuttato anche su Nintendo Switch 2 dallo scorso 10 novembre, venendo distribuito sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti coloro che possiedono già la versione destinata alla console ammiraglia di precedente generazione della casa di Kyoto.

Il cuore dell'esperienza ruota attorno a una selezione di 35 brani che coprono gli ultimi sei decenni della storia della musica pop e dance. La tracklist affianca classici intramontabili firmati da artisti come ABBA, Elton John, Madonna, Spice Girls e Britney Spears ai fenomeni contemporanei che dominano le classifiche attuali, tra cui Sabrina Carpenter, Bad Bunny e Olivia Rodrigo, offrendo così spunti coreografici adatti sia ai giocatori più giovani sia agli adulti.

Sul piano dei contenuti, l'edizione introduce inoltre la inedita Modalità Avventura, inclusa nel pacchetto base senza costi aggiuntivi. In questa campagna narrativa gli utenti vestono i panni di Lyra, figlia della Dottoressa Gigavolt, impegnata in un viaggio nel tempo attraverso sei mondi ispirati a diverse epoche musicali per trarre in salvo il padre, alternando le classiche sessioni di ballo a mini-attività e allo sblocco di ricompense estetiche.