Kingdom Hearts diventa una serie anime su Disney Plus

Disney ha annunciato lo sviluppo di una serie anime originale ispirata a Kingdom Hearts, la celebre saga videoludica nata dalla collaborazione tra Square Enix e Disney stessa. Il progetto nasce in partnership diretta con Tetsuya Nomura, storico creatore e direttore della saga, e con il resto del team creativo di Square Enix. La serie sarà trasmessa su Disney Channel e sarà disponibile in streaming su Disney+.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, lo show proporrà una storia inedita, pensata per ampliare l'universo narrativo di Kingdom Hearts pur mantenendo un legame stretto con i personaggi che negli anni hanno costruito il seguito internazionale del franchise. Non si tratterà quindi di un adattamento diretto delle trame dei videogiochi, ma di un capitolo autonomo collocato all'interno dello stesso mondo.

A commentare l'annuncio è stata Ayo Davis, presidente della divisione Kids & Family di Disney, che ha sottolineato la capacità della saga di unire avventura e immaginazione in una formula capace di conquistare i giocatori di tutto il mondo. Davis ha aggiunto che il passaggio da un mondo esplorato per anni attraverso i videogiochi a un nuovo formato narrativo rappresenta un'operazione stimolante, resa possibile dalla stretta collaborazione con Nomura.

Kingdom Hearts, dal debutto nel 2002, ha costruito un'identità narrativa peculiare unendo personaggi originali a numerosi franchise Disney e Pixar, diventando negli anni una delle proprietà intellettuali più longeve e amate dal pubblico videoludico. L'approdo a una serie animata segna ora un ulteriore passo nell'espansione del marchio al di fuori del medium videoludico, seguendo una strategia che Disney ha già adottato con altre proprietà di punta del proprio catalogo.