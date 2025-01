La rinascita di Virtua Fighter, un trailer per il prossimo capitolo

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato un breve ma intenso "video di pre-sviluppo" del nuovo progetto di Virtua Fighter, annunciato per la prima volta ai The Game Awards 2024. Con una durata di soli 35 secondi, il video offre un assaggio fugace ma allettante di ciò che potrebbe riservare il futuro per questo iconico picchiaduro 3D. È importante sottolineare che le immagini mostrate sono state create "in-engine" prima dell'inizio dello sviluppo vero e proprio, e non rappresentano il gameplay finale. Sega ci tiene a precisare che personaggi, ambientazioni e meccaniche di gioco potrebbero differire da quanto mostrato in questo primo sguardo.

Virtua Fighter, pioniere del genere picchiaduro in 3D, ha lasciato un segno indelebile nella storia dei videogiochi, e l'idea di un nuovo capitolo sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, il team dietro la celebre serie Yakuza/Like A Dragon, è senza dubbio promettente. Il video concettuale, pur nella sua brevità, mette in mostra una grafica moderna e dettagliata, con modelli dei personaggi che sembrano fedeli allo stile classico della serie, ma al contempo rinnovati per gli standard odierni. Akira Yuki, iconico protagonista di Virtua Fighter, è chiaramente riconoscibile mentre esegue alcune delle sue mosse caratteristiche.