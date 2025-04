League of Legends inaugura la nuova stagione con il brano originale “Here, Tomorrow”

Riot Games ha annunciato il lancio ufficiale della nuova stagione di League of Legends, intitolata Fiore spirituale – Al di là, con la pubblicazione del brano inedito Here, Tomorrow, accompagnato da un video musicale. Il progetto rappresenta una nuova iniziativa artistica che unisce musica e narrazione, elementi ormai centrali nell’universo creativo del celebre MOBA. Il brano è interpretato dalla cantautrice giapponese Lilas, conosciuta anche con il nome Ikuta, nota al pubblico internazionale come parte del duo YOASOBI, uno dei fenomeni musicali più influenti della scena contemporanea giapponese. YOASOBI si è distinto per la capacità di trasformare racconti letterari in brani pop di grande successo, ottenendo ampi consensi da critica e pubblico.

Alla composizione di Here, Tomorrow ha collaborato Kevin Penkin, compositore australiano nominato ai BAFTA e riconosciuto per le colonne sonore di produzioni anime di rilievo, tra cui Made in Abyss e Tower of God. Il suo stile distintivo, che fonde orchestrazioni emotive con sonorità sperimentali, contribuisce a definire l’atmosfera evocativa del brano, coerente con l’estetica e la mitologia della nuova stagione del gioco. La partecipazione di Lilas rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno di Riot Games nell’ampliare la propria presenza nel mondo dell’intrattenimento oltre i confini videoludici. L’artista si è affermata come una figura versatile e innovativa, con una carriera che include contributi a campagne pubblicitarie, serie televisive e film. Il suo singolo Sparkle, pubblicato nel 2022, ha superato i 100 milioni di ascolti in streaming, confermandone il successo a livello globale.