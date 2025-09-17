L'eccellenza del lusso incontra la tecnologia: partnership tra LVMH e Adyen

La partnership globale mira a unificare i sistemi in-store e online di quasi 50 Maison, offrendo un'esperienza cliente fluida e di alto livello

Adyen, la piattaforma tecnologica finanziaria scelta da numerose aziende leader a livello globale, ha annunciato una partnership strategica con LVMH, leader mondiale nel settore dei beni di lusso. L'iniziativa, di portata internazionale, è focalizzata sull'unificazione dei sistemi di pagamento in quasi 50 delle sue prestigiose Maison, con l'obiettivo di offrire un'esperienza d'acquisto impeccabile e coerente in ogni punto di contatto.

La collaborazione, avviata nel 2020, si inserisce nella più ampia strategia di LVMH volta a rafforzare le sinergie tra le sue diverse Maison, che spaziano dalla moda e pelletteria all'orologeria, dalla gioielleria alla cosmetica. L'implementazione delle soluzioni Adyen ha già coperto più di 1.000 negozi in Europa, APAC e nelle Americhe, portando benefici concreti sin dalle prime fasi del progetto. Tra questi, spiccano l’introduzione di terminali mobili e della tecnologia Tap to Pay per un'esperienza in-store più fluida, una notevole riduzione dell'inserimento manuale dei dati e l’automazione delle procedure di riconciliazione e chiusura giornaliera.

Uno degli obiettivi principali della partnership è il miglioramento dell'esperienza complessiva, non solo per il cliente finale, ma anche per il personale di vendita. "Questo progetto si inserisce nella nostra più ampia ambizione di offrire un’esperienza cliente impeccabile, in linea con la qualità dei nostri prodotti e l’artigianalità delle nostre Maison", ha affermato Arnaud Bodzon, Group Payment Director di LVMH. "Questo vale non solo per i clienti finali, ma anche per i nostri sales advisor che utilizzano le soluzioni. Ora possono concentrarsi pienamente sul loro ruolo principale – consigliare e assistere i nostri clienti – senza doversi preoccupare della gestione dei pagamenti”.

L'impegno a offrire un'esperienza di alto livello è una visione condivisa da entrambi i partner. "La nostra partnership con LVMH riflette una visione condivisa: creare esperienze significative e agevoli per i clienti nel mondo del retail di alta gamma", ha commentato Ethan Tandowsky, CFO di Adyen. "Oltre a facilitare i pagamenti, stiamo lavorando insieme per valorizzare ogni punto di contatto all’interno delle Maison di LVMH, assicurandoci che l’esperienza dei clienti sia all’altezza dei prodotti di lusso che acquistano. Non vedo l’ora di scoprire cosa potremo realizzare insieme a LVMH in questo nuovo capitolo”.

Il successo del progetto è stato garantito anche da un supporto personalizzato e diretto da parte di Adyen, che ha saputo adattarsi alle esigenze specifiche di ogni boutique. Come ha aggiunto Arnaud Bodzon: "Un supporto operativo e diretto è un fattore chiave di successo nella gestione di progetti di integrazione in un gruppo come LVMH. L’expertise di Adyen gli ha permesso di rispondere e adattarsi alle nostre esigenze specifiche”. L'unificazione dei sistemi di pagamento è un processo in continua espansione, destinato a rafforzare un'ambizione comune: offrire un'esperienza di pagamento elegante, efficiente e realmente globale.