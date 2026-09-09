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LIASIA, rappresentanza e centralità della progettazione per le opere pubbliche

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La nuova associazione riunisce le societa di ingegneria e architettura per promuovere equo compenso, trasparenza negli appalti e tutela delle competenze

LIASIA, rappresentanza e centralità della progettazione per le opere pubbliche
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09 settembre 2026 | 10.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'organizzazione si propone di rappresentare le società operanti nei servizi tecnici per il patrimonio edilizio e le infrastrutture, promuovendo un quadro normativo orientato alla qualità progettuale, alla trasparenza delle procedure di gara e alla tutela della libera concorrenza. Tra i temi centrali posti all'attenzione del dibattito pubblico figurano l'applicazione rigorosa dell'equo compenso, la revisione delle modalità di affidamento dei servizi, la regolamentazione degli accordi quadro e il ridimensionamento dell'appalto integrato, al fine di garantire una chiara separazione tra la fase di pianificazione e quella di esecuzione dei lavori.

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Riguardo alle priorità strategiche e alle trasformazioni infrastrutturali del Paese, Livio Gambacorta, Presidente di LIASIA, dichiara: “L'Italia ha bisogno di restituire piena centralità alla progettazione. Le grandi trasformazioni che il Paese è chiamato ad affrontare – dalla rigenerazione urbana alla transizione ecologica, dalla resilienza delle infrastrutture alla sicurezza del territorio – richiedono competenze progettuali di altissimo livello e organizzazioni in grado di operare con autonomia, responsabilità e visione. L'equo compenso non rappresenta una rivendicazione corporativa, ma uno strumento di tutela dell'interesse pubblico. Quando la progettazione viene svilita sotto il profilo economico, inevitabilmente si impoverisce anche la qualità delle opere, con conseguenze che ricadono sui cittadini e sulle amministrazioni. Allo stesso modo, gli accordi quadro devono essere utilizzati secondo la loro funzione originaria, garantendo efficienza amministrativa senza comprimere la concorrenza né ridurre il valore delle prestazioni professionali. Le procedure devono valorizzare qualità, competenze e specializzazione.”

Il Presidente, sulla regolamentazione dei contratti pubblici e della trasparenza amministrativa, conclude: “Anche sull'appalto integrato occorre un approccio equilibrato. Può rappresentare uno strumento utile in specifiche circostanze, ma non può sostituire la centralità del progetto. La distinzione tra progettazione ed esecuzione costituisce un principio fondamentale per assicurare trasparenza, contenimento del contenzioso, controllo della spesa pubblica e qualità delle opere.”

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LIASIA equo compenso trasparenza negli appalti revisione delle modalità di affidamento dei servizi ingegneria architettura Livio Gambacorta
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