circle x black
Cerca nel sito
 

Lollipop Chainsaw RePOP arriva su Nintendo Switch 2 a novembre

sponsor

La nuova edizione sfrutterà la potenza di Switch 2 con grafica migliorata e sarà giocabile in anteprima al Tokyo Game Show 2025

Lollipop Chainsaw RePOP arriva su Nintendo Switch 2 a novembre
17 settembre 2025 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dragami Games ha annunciato Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition, in uscita a novembre. Gli utenti che possiedono già la versione per Switch potranno passare alla nuova edizione tramite un Upgrade Pass, anche se non è ancora chiaro se l’operazione sarà gratuita o a pagamento. La nuova versione sfrutterà le capacità della console di nuova generazione con miglioramenti “significativi” a risoluzione, frame rate e qualità grafica complessiva, offrendo un’esperienza superiore rispetto all’attuale edizione per Switch.

Il gioco sarà inoltre giocabile in anteprima al Tokyo Game Show 2025, in programma dal 25 al 28 settembre al Makuhari Messe di Chiba. I visitatori che proveranno la demo riceveranno in regalo una speciale clear file a tema Lollipop Chainsaw. Lollipop Chainsaw RePOP ha debuttato per la prima volta il 12 settembre 2024 su PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC via Steam, seguito dal lancio su PlayStation 4 e Xbox One il 2 dicembre 2024. Al 12 agosto 2025, le vendite complessive hanno superato quota 300.000 copie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lollipop Chainsaw RePOP Switch 2 videogiochi
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza