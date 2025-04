Promuovere il made in Italy e le eccellenze locali, valorizzare i giovani imprenditori per costruire un sistema virtuoso di impresa. Con questi obiettivi nasce il 'Manifesto per l'impresa giovane e innovativa', siglato dall’ Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) e la Confederazione AEPI (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese). "Oggi – ha spiegato il presidente Angi Gabriele Ferrieri - con la presentazione del Manifesto per l’Impresa Giovane e Innovativa alla Camera dei Deputati, abbiamo segnato un passo decisivo verso un futuro in cui i giovani talenti e le imprese innovative sono al centro del rilancio economico e sociale dell’Italia. L’alleanza tra ANGI e la Confederazione AEPI rappresenta un impegno concreto per costruire un ecosistema inclusivo, digitale e sostenibile, capace di valorizzare le eccellenze del nostro Paese e di trasformare le sfide globali in opportunità. Come innovatore, sono orgoglioso di aver ricevuto l'opportunità di coordinare il comparto 'Giovani Professionisti e Imprenditori' all’interno di AEPI, un ruolo che, anche come Angi, ci permette di amplificare la voce delle nuove generazioni e di promuovere un modello di sviluppo fondato su innovazione responsabile e cultura d’impresa. Ringrazio le istituzioni, i partner e tutti i partecipanti per il sostegno a questa visione comune: insieme, possiamo costruire un’Italia più dinamica e competitiva, pronta a guidare il cambiamento in Europa e nel mondo".

“Per la Confederazione Aepi – ha continuato il presidente Aepi Mino Dinoi - i giovani rappresentano un punto di forza soprattutto nella veste di menti proiettate al futuro e alle nuove sfide che ci offre. Il talento e la competenza nel campo dell’imprenditoria sono, per noi, elemento determinante e per questo motivo siamo orgogliosi di di accogliere Angi nel nostro gruppo di lavoro e soprattutto di conferire al presidente Ferrieri il centrale ruolo di coordinatore del comparto ‘Giovani Professionisti e Imprenditori’. Le realtà che Aepi ha raccolto all’atto costitutivo crescono di anno in anno arricchendosi di professionalità che ci permettono di crescere non solo in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi. In particolare, in settori come il made in Italy fiore all’occhiello dell’economia italiana e incontestabile biglietto da visita per chi nel nostro Paese arriva e per l’immagine che vogliamo rivestire sui mercati internazionali”.

Immagine di cover generata con il supporto di Gemini