Microsoft e AMD, accordo per la prossima generazione di Xbox

Microsoft Gaming ha annunciato una nuova collaborazione strategica con AMD per lo sviluppo congiunto di componenti hardware destinati a una vasta gamma di dispositivi, tra cui le prossime console Xbox. L’accordo, di durata pluriennale, mira a definire l’architettura tecnica dei futuri sistemi di gioco attraverso una progettazione condivisa dei chip, proseguendo la lunga relazione tra le due aziende nel settore gaming. Sarah Bond, presidente di Xbox, ha sottolineato l’ambizione alla base dell’intesa: offrire un ecosistema che consenta di giocare liberamente su più dispositivi, mantenendo al contempo una forte coerenza dell’esperienza utente. Il progetto punta infatti a integrare i futuri chip AMD non solo nelle console casalinghe ma anche in dispositivi portatili, PC, accessori e servizi cloud.

La nuova generazione Xbox sarà progettata per supportare grafica avanzata, funzionalità immersive e prestazioni potenziate dall’intelligenza artificiale. Secondo Microsoft, questi elementi costituiranno la base per esperienze di gioco più profonde, senza sacrificare la compatibilità con la libreria attuale di giochi Xbox. Il lavoro congiunto con il team Windows conferma inoltre l’intenzione di Microsoft di rendere Windows la piattaforma di riferimento per il gaming, contribuendo a un’integrazione più fluida tra ambienti console e PC. L’obiettivo dichiarato è quello di superare il concetto di dispositivo unico, offrendo un’esperienza Xbox distribuita su un’intera famiglia di prodotti. Secondo Bond, i primi risultati della collaborazione sono già in fase avanzata e rappresentano solo l’inizio di un’evoluzione più ampia che coinvolgerà l’intero ecosistema Xbox nei prossimi anni.