Monster Energy Supercross 25, novità e realismo nel nuovo gioco racing - Il video

Milestone e Feld Motor Sports hanno pubblicato, attraverso una nota ufficiale, un nuovo trailer per Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game, svelando le caratteristiche innovative del nuovo capitolo del franchise. Il gioco promette di rivoluzionare l'esperienza di Supercross virtuale, offrendo un livello di realismo e coinvolgimento senza precedenti.

Monster Energy Supercross 25 includerà tutti i contenuti ufficiali della stagione 2025 del campionato e, per la prima volta, permetterà ai giocatori di correre sui tracciati della stagione in corso prima dei piloti reali. La fisica di guida è stata completamente rielaborata, con un nuovo sistema di bilanciamento della moto che pone maggiore enfasi sul peso dei piloti. L'angolo di sterzata, la trazione e la fase di contatto pneumatico-terra sono stati rivisti per offrire una sensazione di guida più realistica e coinvolgente. Il controllo degli stick è stato ottimizzato per garantire un maggiore controllo dei movimenti in aria.

Ecco di seguito il trailer rilasciato da Milestone e Feld Motor Sports

L'adozione dell'Unreal Engine 5 ha permesso di introdurre un sistema di deformazione dinamica del terreno, con solchi in evoluzione che cambiano il tracciato durante la gara. Un sistema di intelligenza artificiale neurale modifica il comportamento degli avversari, rendendo le gare imprevedibili e in continua evoluzione.

Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 10 aprile 2025, con accesso anticipato disponibile dal 7 aprile 2025.