Musk e Trump insieme su X, come e quando vederli

L'evento "Donald Trump x Elon Musk", in cui il magnate proprietario di Tesla e il candidato repubblicano dialogheranno su temi personali e di attualità, si terrà questa sera alle 20:00 ora della Costa est in Usa. Per i residenti in Italia, l'orario corrispondente è alle 2:00 del mattino di domani. La "conversazione" avverrà sull'account X dell'ex presidente Donald Trump. X, precedentemente conosciuto come Twitter, è la piattaforma di social media acquistata da Elon Musk, il quale ha recentemente dichiarato che il servizio "deve essere politicamente neutrale" per meritare la fiducia dei consumatori. Musk ha palesato il proprio supporto per Trump in diverse occasioni.

Musk ha annunciato che durante l'evento verranno effettuati alcuni "test di scalabilità del sistema" per prevenire eventuali problemi tecnici, come quelli riscontrati durante il lancio della campagna presidenziale di Ron DeSantis nel 2024 su Spaces. Pertanto, è consigliabile tenere in considerazione possibili interruzioni o rallentamenti della trasmissione. Per seguire l'evento, sarà necessario accedere alla piattaforma X. Assicurarsi di avere un account attivo e di essere connessi prima dell'inizio della trasmissione. È possibile trovare l'evento direttamente dall'account Spaces di X. È un’occasione per osservare direttamente le dinamiche tra Donald Trump e Elon Musk, in un contesto che potrebbe avere implicazioni significative per il futuro della piattaforma X e per il panorama politico statunitense.