circle x black
Cerca nel sito
 

Nepal, la frana del 26 agosto 2026 scambiata per un terremoto, la sismologia svela il crollo del ghiacciaio

sponsor

L'analisi condotta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sulle registrazioni ad alta quota e sulla Rete Sismica Nazionale ha svelato il crollo del ghiacciaio

Nepal, la frana del 26 agosto 2026 scambiata per un terremoto, la sismologia svela il crollo del ghiacciaio
28 agosto 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Lo scorso 26 agosto un colossale cedimento strutturale ha interessato un settore glaciale situato lungo il confine tra il Nepal e la Cina, dove un blocco composto da roccia e ghiaccio si è staccato precipitando per oltre mille metri di dislivello. L'INGV tramite una nota e attraverso il suo blog ha cercato di chiarire la dinamica dell'accaduto. Il distacco ha generato un imponente fenomeno franoso che ha momentaneamente ostruito il corso del fiume Lhende Khola, creando un bacino provvisorio il cui successivo sbarramento naturale è crollato sotto la pressione idrica, liberando a valle un flusso di fango, acqua e detriti che ha investito diversi centri abitati. In una prima fase, l'United States Geological Survey ha registrato l'evento come un terremoto di magnitudo 4.4, ma è stato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a chiarire i fatti ed esaminare la dinamica reale dell'accaduto.

L'ente di ricerca ha attribuito l'energia rilevata al collasso della massa glaciale e alla successiva colata detritica, dinamica che ha sprigionato un livello energetico complessivo paragonabile a quello di un evento tettonico di magnitudo 5.2. L'identificazione precisa della natura del fenomeno è stata resa possibile dall'incrocio tra i dati delle stazioni sismiche vicine, lo studio delle onde sismiche a lungo periodo e l'analisi delle immagini satellitari. Tra gli strumenti fondamentali per questa rilevazione figura la stazione sismica a larga banda IO.EVN, collocata presso il Laboratorio-Osservatorio Internazionale Pyramid EvK2CNR nella valle del Khumbu a circa 5.000 metri di altitudine, a soli 6 chilometri dal campo base dell'Everest, e gestita dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale.

srl 2024111 20260828124041

Rappresentazione tridimensionale della Khumbu High Valley tramite Google Earth, con l'indicazione del Pyramid Laboratory-Observatory (PYR; cerchio rosso e giallo) e relativa veduta della struttura. Il riquadro informativo illustra la mappa del Nepal (adattata da Pettenati et al., 2024)

Tale postazione, in un'area a ridotta presenza di reti di monitoraggio, sfrutta la minima interferenza antropica per rilevare eventi sismici locali e globali, oltre a fenomeni dinamici del territorio quali valanghe e crolli. Le registrazioni fornite da questo presidio scientifico e integrate nei cataloghi internazionali consentono l'esame continuativo del rumore sismico legato ai fattori meteorologici e alle masse glaciali, fornendo parametri di osservazione sull'evoluzione climatica e ambientale dell'alta catena himalayana.

Il confronto tecnico effettuato tra il tracciato della frana e quello di un sisma tettonico di magnitudo 5.3 registrato dalla medesima stazione il 15 settembre 2020 evidenzia sostanziali differenze nella morfologia dell'onda: se il terremoto mostra una firma impulsiva con un inizio netto e una concentrazione di energia distribuita su frequenze fino a diversi Hertz che decrescono rapidamente, il segnale generato dalla frana si sviluppa attraverso un incremento graduale e una durata molto più estesa, caratterizzata dal succedersi di molteplici impulsi associati all'impatto progressivo dei materiali lungo il versante. Lo spettrogramma della frana conferma una forte concentrazione energetica sulle basse frequenze e su periodi di oscillazione prolungati, consentendo di escludere l'origine tettonica. La portata del fenomeno è stata riscontrata anche a grandi distanze geografiche attraverso la Rete Sismica Nazionale italiana, come confermato dai dati della stazione LMD situata in provincia di Firenze che, previa applicazione di filtri per frequenze comprese tra 0.01Hz e 0.1Hz, ha evidenziato le onde P, S e superficiali tipiche dei segnali sismici complessi le quali richiedono modelli analitici avanzati per essere correttamente interpretati e condurre alla corretta identificazione della frana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
frana in Nepal crollo del ghiacciaio in Nepal INGV sismologia fiume Lhende Khola Rete Sismica Nazionale italiana
Vedi anche
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video
È morto Harald V, dall'infanzia all'incoronazione: il video tributo al re della Norvegia
News to go
Meteo, ultimo weekend di agosto ancora rovente: le previsioni
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Avevano rapporti solo con Tavares" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Hanno risposto a tutte le domande" - Video
Alluvione in Nepal, le immagini girate da un italiano salvato in elicottero
Mercati più nervosi, giù Piazza Affari. Acquisti su Stm dopo conti Nvidia
Francese arrestato a Bari, ecco i missili da guerra che trasportava nel furgone - Video
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Malaria, infettivologa: "Non siamo immuni, da noi mortalità può essere elevata" - Video
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza