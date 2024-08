Nintendo Museum: a Kyoto apre il museo dedicato alla storia del brand

Il prossimo 2 ottobre 2024 segna una data storica per gli appassionati di videogiochi e cultura giapponese: l'apertura del Nintendo Museum a Kyoto, in Giappone. Questo spazio espositivo sarà interamente dedicato ai decenni di prodotti frutto dell'innovazione e della creatività di Nintendo, esplorando il suo impegno nel trasformare il divertimento in un'arte.

Dalle origini, con le tradizionali carte da gioco Hanafuda fino al rivoluzionario Nintendo Switch, il museo offrirà un percorso interattivo attraverso i prodotti che hanno segnato l'evoluzione del brand. Il museo non sarà solo un luogo di memoria, ma una celebrazione dell'innovazione continua che caratterizza la filosofia Nintendo.

Il tour virtuale guidato da Shigeru Miyamoto, leggendario game designer autore di serie leggendarie come Mario e Zelda, sarà un'esperienza imperdibile. Il Nintendo Museum Direct, disponibile on demand, permetterà a fan di tutto il mondo di esplorare il museo virtualmente senza dover necessariamente raggiungere la città giapponese.

Per tutti coloro che desiderano visitare il museo o saperne di più, maggiori informazioni sono disponibili attraverso i link ufficiali del Nintendo Museum. Questo spazio si preannuncia come una tappa obbligatoria per chiunque voglia comprendere più a fondo come il gioco e la narrazione si intrecciano nella cultura popolare moderna, offrendo un'esperienza educativa e allo stesso tempo