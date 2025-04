Nintendo Switch 2, perché in Giappone costa 150 euro in meno

L'arrivo di Nintendo Switch 2, previsto per il 5 giugno 2025, suscita grande interesse, anche riguardo alle differenze di prezzo tra il mercato giapponese e quello europeo. In Giappone, Nintendo ha previsto due versioni: una dedicata esclusivamente al mercato locale, con interfaccia e giochi in giapponese, proposta a circa 310 euro, e una versione multilingue, pensata anche per il pubblico internazionale, a circa 434 euro. In Europa, i prezzi sono diversi: in Italia, la console costra 469 euro senza giochi. Questa differenza di prezzo è influenzata da vari fattori, come il tasso di cambio favorevole al momento dell'analisi, la strategia di mercato di Nintendo che offre un'opzione più economica per i consumatori giapponesi, e le tasse, come l'IVA, incluse nei prezzi europei.

Tuttavia, l'acquisto in Giappone comporta alcune limitazioni. La versione più economica ha restrizioni linguistiche e, probabilmente, regionali, il che potrebbero limitare l'accesso ai giochi e ai servizi online per chi non ha un account giapponese. Anche la versione multilingue presenta una complicazione: le recenti restrizioni dell'eShop giapponese sui pagamenti esteri, che rende difficile l'acquisto di contenuti digitali. Inoltre, chi acquista in Giappone potrebbe avere difficoltà con la garanzia, valida generalmente solo nel paese d'acquisto, e potrebbe dover affrontare costi aggiuntivi per l'importazione, come dazi doganali e spese di gestione. In sintesi, sebbene l'acquisto in Giappone possa sembrare vantaggioso dal punto di vista economico, soprattutto per la versione solo giapponese, è fondamentale considerare le limitazioni linguistiche, le restrizioni dell'account e i potenziali costi aggiuntivi. Per la maggior parte dei consumatori europei, l'acquisto da un rivenditore locale potrebbe essere l'opzione più comoda e priva di problemi.